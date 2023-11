Lo spray che salva dall'overdose di oppioidi

Lo Svezia distribuirà gratuitamente alle persone dipendenti dagli oppioidi il naloxone, uno spray che aiuta a contrastare l'overdose da questo tipo di droghe. Si tratta della prima iniziativa del genere nell'Unione europea, dove ogni anno si registrano circa 4mila morti per overdose da oppioidi.

Nel Paese scandinavo, i casi sono 900 all'anno, un tasso di mortalità superiore a qualsiasi altra droga e quattro volte più alto di quello legato a incidenti stradali. Secondo il piano del governo, guidato da una coalizione di centrodestra, il naloxone verrebbe fornito non solo agli ospedali, ma anche alle ambulanze e ai poliziotti. Inoltre, verrebbe distribuito gratuitamente ai pazienti in cura presso i servizi sociali. In questo modo, Stoccolma conta di ridurre del 20% in cinque anni i decessi per overdose da oppioidi.

Oggi solo i medici e gli infermieri possono prescrivere il naloxone. "È frustrante non avere un sistema in atto per rendere il naloxone disponibile alle persone in overdose. Sono felice che ora abbiamo una proposta del genere per salvare vite umane e la tratteremo con grande urgenza", ha detto il ministro svedese della Salute, Jakob Forssmed.

Oggi, questo spray viene venduto come farmaco da banco in alcuni Paesi Ue, come la Francia e la Grecia. Resta, però, il problema del costo, che spesso impedisce a chi ha una dipendenza di oppioidi di utilizzare il naloxone nel momento del bisogno. Quest'estate, l'Oms ha lanciato un appello ai governi di tutto il mondo per favorire la somministrazione di questo farmaco.

