Spinge la sorella di 8 anni in un dirupo, lei si salva dopo volo di 15 metri

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dopo aver spinto la sorellina di 8 anni in un dirupo nel corso di una lite. La piccola ha riportato gravi lesioni alla schiena ma la sua vita non è in pericolo, nonostante il volo di 15 metri. I fatti si sono svolti in Francia, nell'Alta Loira.

Secondo quanto riportano i media locali, il giovane era in vacanza con la famiglia. Durante un escursione, si è accesa una lite tra il 16enne e il fratello minore, di 14 anni. La sorella si è allontanata dai due, forse per chiamare i genitori, e a quel punto il maggiore dei tre l'ha afferrata da dietro per poi gettarla nel vuoto. Il giovane è stato arrestato, con l'accusa di tentato omicidio. Pare che soffra di disturbi psichiatrici.