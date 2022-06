Spia russa ha cercato di infiltrarsi nella Corte penale internazionale fingendosi stagista

Le autorità olandesi hanno annunciato di aver sventato un tentativo dei servizi militari russi di infiltrare una spia presso la Corte penale internazionale dell'Aja. Si trattava di un ufficiale 36enne dei servizi militari del Gru, Sergey Vladimirovich Cherkasov, che aveva usato un passaporto falso brasiliano, sotto il nome di Viktor Muller, per ottenere un tirocinio presso il tribunale internazionale. Lo hanno riferito i servizi d'intelligence olandesi (Aivd), che avevano individuato l'uomo e lo hanno fermato al suo arrivo all'aeroporto di Schipol ad Amsterdam. La 'spia' è stata poi rispedita in Brasile sul volo successivo.

Rivelato ieri, il fatto è avvenuto in aprile. Secondo l'Aivd l'agente russo poteva causare gravi danni all'interno del tribunale internazionale, che peraltro sta partecipando a un'indagine internazionale su accuse di crimini di guerra perpetrati dai russi in Ucraina. "La minaccia posta dall'ufficiale dei servizi era potenzialmente molto alta", si legge in un comunicato dell'Aivd, in cui si sottolinea che l'agente si era servito "di una copertura ben concepita" nascondendo tutte le sue connessioni con la Russia e specialmente il Gru", il Glavnoe razvedyvatel'noe upravlenie, l0intelligence russa.

Se Cherkasov avesse avuto successo, avrebbe ottenuto l'accesso ai sistemi di posta elettronica della corte e avrebbe potuto copiare, manomettere o distruggere documenti o prove presentate. La spia aveva costruito un'elaborata falsa identità nel corso di molti anni, grazie a uno dei più apprezzati programmi di spionaggio della Russia che risale alla guerra fredda ed è stato ampiamente ripreso sotto la presidenza di Vladimir Putin. Un suo Cv che è disponibile online afferma che l'uomo (o meglio la sua falsa identità) ha conseguito una prima laurea in scienze politiche al Trinity College di Dublino, tra il 2014 e il 2018, poi un master alla Johns Hopkins University di Baltimora, specializzandosi in politica estera degli Stati Uniti. I registri dell'università mostrano che si è laureato all'università degli Stati Uniti nel 2020.

Eugene Finkel, professore associato alla Johns Hopkins, ha twittato che Muller era un ex studente che si presentava con "radici brasiliane/irlandesi" e che gli aveva chiesto una lettera di referenza a sostegno della sua domanda alla Corte penale internazionale. “Gli ho scritto una lettera. Una molto positiva in effetti. Si, io. Ho scritto una lettera di referenza per un ufficiale del Gru. Non supererò mai questo trauma. Odio tutto di Gru, lui, questa storia. Sono così felice che sia stato smascherato", ha twittato Finkel. Sebbene abbia iniziato a usare la sua nuova identità in Brasile intorno al 2010, Cherkasov, fingendosi Muller, si è poi trasferito in diversi Paesi, forse per mantenere la più ampia gamma di opzioni possibili.