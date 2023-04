La spesa militare in Europa come ai tempi della Guerra fredda

Lo scorso anno, il 2,2% del Pil mondiale è stato speso per fini militari, per un totale di 2240 miliardi di dollari, in crescita rispetto al 2021. In Europa, poi, l'aumento è stato ancora più evidente, tanto che la spesa per la difesa ha raggiunto livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra fredda. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dello Stockholm international peace research institute (Sipri).

Secondo il rapporto, la crescita degli investimenti pubblici nel settore militare è stato del 3,7% in termini reali tra il 2022 e il 2021. Questo aumento "è guidato dalla guerra in Ucraina, che sta spingendo verso l'alto la spesa del bilancio europeo, ma anche dalle tensioni irrisolte e in peggioramento nell'Asia orientale tra Stati Uniti e Cina", ha spiegato il ricercatore Nan Tian, uno dei coautori dello studio. Il Sipri segnala anche che nell'ultimo decennio le spese militari globali sono aumentate del 19%, con una crescita costante anno per anno. Dopo il brusco calo negli anni '90, dagli anni 2000 è iniziato un trend al rialzo che è stato inizialmente il risultato dei massicci investimenti della Cina nelle sue forze armate, seguiti poi da rinnovate tensioni tra Usa e Russia dopo l'annessione della Crimea nel 2014.

Del resto, sono proprio questi attori a guidare la classifica della spesa in difesa su scala mondiale nel 2022. Gli Stati Uniti da soli rappresentano il 39% della spesa militare globale, con 877 miliardi di dollari investiti nel 2022. Alle sue spalle la Cina, che è seconda con il 13% di quota e 292 miliardi. Al terzo posto la Russia, con 86,4 miliardi, seguita da India e Arabia Saudita. Al settimo posto si trova il primo dei Paesi dell'Unione europea, la Germania, con 55,8 miliardi. Subito dietro la Francia (53,6), mentre l'Italia è undicesima (33,5).

Nel complesso, l'Europa ha speso il 13% in più per i suoi eserciti nel 2022 rispetto ai 12 mesi precedenti, in un anno segnato dall'invasione russa dell'Ucraina: in totale 480 miliardi di dollari. La cifra non tiene conto dei forti tassi di inflazione, il che significa che la spesa effettiva è stata ancora più elevata, ha sottolineato il think tank. Si tratta dell'aumento più significativo in oltre 30 anni e un ritorno al livello di spesa del 1989, quando cadde il muro di Berlino. "In Europa, la spesa militare è al suo livello più alto dalla fine della Guerra fredda", ha detto Tian.

L'Ucraina da sola ha aumentato di sette volte la sua spesa a 44 miliardi di dollari, ovvero un terzo del suo Pil. Il Paese ha inoltre beneficiato di miliardi di dollari di donazioni di armi dall'estero, ha osservato il Sipri. Allo stesso tempo, la spesa russa è aumentata del 9,2% lo scorso anno, secondo le stime. "Indipendentemente dal fatto che si tengano in conto o meno le due nazioni in guerra, la spesa europea è comunque aumentata parecchio", ha detto Tian. La spesa in Europa è già aumentata di un terzo nell'ultimo decennio e si prevede che la tendenza continui e acceleri nel prossimo decennio. Il continente potrebbe "potenzialmente" vedere livelli di crescita simili al 2022 per diversi anni, sostiene Tian.

L'Italia, rispetto agli alleati Ue e Nato, è in controtendenza, almeno nel confronto tra il 2021 e lo scorso anno: la spesa si è ridotta del 4,5%. Nonostante questo, guardando all'ultimo decennio, i fondi pubblici per la difesa sono aumentati del 24%. Una crescita, almeno in termini percentuali, maggiore di quella della Russia.