"Sparerò su scuole e ospedali": arrestato dopo mail minatoria. Ma era nel mirino degli hacker

Un 19enne e suo padre sono stati arrestati in Belgio dopo che un'e-mail piena di minacce è stata inviata a diversi destinatari, tra cui giornali e autorità. Il messaggio annunciava "la più grande sparatoria nella storia del Belgio" che i due presunti autori affermavano di essere pronti a commettere. Tuttavia, la polizia sospetta che il vero responsabile delle minacce sia un gruppo di hacker e non i due arrestati.

L'e-mail incriminata aveva come oggetto "Il mio ultimo giorno". Dichiarando la propria identità, il giovane annunciava il suo piano del terrore. "A mezzogiorno, intendo sparare con la mia Browning 1922", un tipo di pistola. "Ho intenzione di sparare a tutte le scuole, ospedali e polizia. Ucciderò tutti. Leggete attentamente: siete tutti i miei bersagli. Bombe saranno piazzate anche davanti a ogni scuola, ospedale e stazione di polizia. Mio padre mi aiuterà a uccidere quante più persone possibile", si legge nell'e-mail.

La polizia, allarmata dal testo, è rapidamente risalita alla fonte del messaggio, un individuo già finito nel mirino delle autorità per un episodio analogo. Lo scorso marzo, una mail dallo stesso mittente era stata infatti inviata a tre scuole di Roeselare, nelle Fiandre occidentali, e a un ospedale: "Alle 15:45 sarò a scuola con un'arma", annunciava la lettera. Arrestato anche in quell'occasione, l'individuo aveva affermato di non aver inviato alcuna e-mail e aveva fatto riferimento a un gruppo di hacker di cui aveva fatto parte diversi anni prima. "È possibile che lo facciano per crearmi problemi", aveva detto alla polizia.

L'episodio di oggi sarebbe una replica di quello accaduto a marzo: "Lo deduciamo, tra l'altro, dal linguaggio utilizzato nel messaggio. Ma del resto è tutt'altro che sensato inviare una mail del genere a proprio nome", ha sottolineato il portavoce delle forze dell'ordine locali al giornale Het Laatste Nieuws.

"Pensiamo a un collettivo di hacker che opera a livello internazionale e che ha già dato la caccia a diverse celebrità. Il giovane di Roeselare ha fatto parte di questo collettivo per un po', prima di uscirne. Apparentemente, questo argomento è ancora delicato tra gli altri membri e l'e-mail probabilmente ha solo lo scopo di metterlo nei guai. L'esame della sua attrezzatura informatica che abbiamo sequestrato rivelerà sicuramente molto", ha concluso il portavoce.