Dodicenne entra a scuola e spara: morto uno studente, due gravissimi

Le forze dell’ordine in Finlandia hanno arrestato la persona sospettata di aver aperto il fuoco all’interno di una scuola elementare a Vantaa, vicino Helsinki. Lo riferisce l'emittente locale "Yle", riprendendo quanto reso noto dalla polizia di Ita-Uusimaa. Uno studente è morto, altri due sono rimasti gravemente feriti. L'arrestato, così come i feriti, sono tutti dodicenni.

articolo in aggiornamento

La sparatoria è avvenuta nella scuola Viertola di Vantaa, un sobborgo della capitale Helsinki, che conta circa 800 alunni dalla prima alla nona elementare e uno staff di 90 persone. L'adolescente arrestato è accusato di brutalità e pianificazione. Tuttavia poiché il sospettato ha 12 anni, non sarà ritenuto penalmente responsabile. Secondo quanto si apprende non era noto alle forze dell'ordine.

Secondo la polizia il sospettato avrebbe utilizzato una pistola regolarmente posseduta da un suo parente stretto. Le precedenti sparatorie nelle scuole finlandesi avevano portato a una relativa restrizione della deregolamentazione dell'uso delle armi.

Nel 2007, Pekka-Eric Auvinen sparò e uccise sei studenti, l'infermiera della scuola, il preside e se stesso usando una pistola alla Jokela High School, vicino a Helsinki. Un anno dopo, nel 2008, Matti Saari, un altro studente, ha aperto il fuoco in una scuola professionale a Kauhajoki, nel nord-ovest della Finlandia. Ha ucciso nove studenti e un membro dello staff maschio prima di puntare la pistola contro se stesso.

Nel 2010 la Finlandia ha inasprito la legislazione introducendo un test attitudinale per tutti i richiedenti la licenza di armi da fuoco. Anche il limite di età per i candidati è stato modificato da 18 a 20. Nel paese tuttavia ci sono più di 1,5 milioni di armi da fuoco autorizzate e circa 430.000 titolari di licenza in una nazione di 5,6 milioni di persone, dove la caccia e il tiro al bersaglio sono attività popolari.