Sparatoria in strada a Parigi: "Morti e feriti"

Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta per strada a Parigi, nel X arrondissement. Secondo fonti della polizia un uomo di circa 60 anni è stato fermato. Secondo un primo bilancio vi sarebbero almeno due morti e 4 feriti, di cui due in gravi condizioni.

Su Twitter la prefettura parigina invita i cittadini ad "evitare il settore" della città ed a "lasciare che siano i servizi di soccorso ad intervenire".

Secondo fonti di polizia citate dalla stampa francese, i colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi poco prima di mezzogiorno, causando diversi feriti. I fatti si sono consumati in rue d'Enghien, nel decimo arrondissement. L a sparatoria è avvenuta presso il Centro culturale curdo Ahmet-Kaya.

L'uomo fermato, dicono fonti di polizia, "potrebbe avere una sessantina d'anni". Intanto, la gente è sotto shock. "Sette, otto, spari in strada, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all'interno" dice una negoziante di zona citata dalla France Presse.