Sparatoria nella fabbrica Mercedes: uccise due persone

Una sparatoria in una fabbrica di Mercedes-Benz nella città di Sindelfingen, nel sud-ovest della Germania, ha causato la morte di due uomini. La polizia ha arrestato il sospetto assalitore, un uomo di 53 anni, che ha aperto il fuoco sulle vittime prima che gli addetti alla sicurezza del sito lo fermassero e lo consegnassero alle autorità. Le vittime, entrambe di 44 anni, sono morte per le ferite riportate. La produzione della berlina di lusso Classe S, fiore all'occhiello dell'azienda, nello stabilimento di Sindelfingen, a circa 17 chilometri a sud-ovest di Stoccarda, è stata momentaneamente sospesa e l'impianto, che conta 35mila dipendenti, è stato evacuato. L'uomo armato e le due vittime appartenevano a un fornitore di servizi esterni, ha dichiarato Mercedes, senza fornire ulteriori dettagli sul loro ruolo.

L'incidente è l'ultimo di una serie di sparatorie di massa avvenute in Germania negli ultimi anni, molte delle quali legate all'estremismo. Gli investigatori non hanno ancora stabilito un movente per la sparatoria di oggi. Il governo tedesco aveva promesso di inasprire ulteriormente le leggi sulle armi dopo che, a marzo, un uomo armato aveva aperto il fuoco su persone riunite in una sala dei Testimoni di Geova ad Amburgo, uccidendone sei. Il ministro degli Interni, Nancy Faeser, aveva dichiarato che l'esecutivo avrebbe rivisto le leggi sulle armi. I socialdemocratici, il suo partito e quello del cancelliere Olaf Scholz, hanno spinto per restrizioni più severe e anche il sindacato di polizia tedesco ha chiesto una rapida risposta legislativa per limitare il numero di armi disponibili.

La Germania ha messo fuori legge alcuni fucili di grandi dimensioni nel 2020 e conduce controlli quinquennali sui proprietari di armi per verificare se il loro possesso di un'arma è giustificato. Secondo i dati del governo, in Germania, che ha una popolazione di 84 milioni di abitanti, ci sono più di 940mila proprietari di armi private registrati.