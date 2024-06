Sparatoria in Germania, forse una lite familiare: vari feriti e aggressore in fuga, decine di agenti sul posto

Coas nella città tedesca di Hagen, a circa 30 chilometri da Dortmund, dove sarebbe in corso una "importante" operazione di polizia per una sparatoria avvenuta nei pressi di un salone di parrucchiere. Non è ancora chiaro il numero di feriti, ma dalle prime informazioni che trapelano ai media locali sembra che monte della sparatoria possa esserci una lite familiare. L'aggressore sarebbe giù fuggito; intanto la zona è stata evacuata dai residenti ed è stata eretta una barriera intorno al negozio di parrucchiere. Sul posto varie ambulanze e decine di agenti per quella che viene definita una "importante" operazione di polizia.

Nach ersten Erkenntnissen könnten die Hintergründe des Geschehens im familiären Umfeld liegen. Wir klären weiterhin auf. #Hagen #Eilpe — Polizei NRW HA (@polizei_nrw_ha) June 1, 2024

Le forze dell'ordine hanno diramato un allarme su "X" intimando ai cittadini ad evitare la zona e spiegando che "secondo i primi accertamenti, l'origine dell'incidente potrebbe risiedere nell'ambiente familiare". "La situazione è in evoluzione", ha detto un portavoce della polizia citato dal quotidiano Der Bild. Unità speciali, elicotteri e cani da ricerca sono in arrivo sul posto.

Articolo in aggiornamento