Spara in testa alla moglie e ad altre 3 persone, poi fugge: caccia all'uomo in Germania

Un uomo di 34 anni ha sparato alla testa della moglie, poi è salito a bordo della propria auto e si è diretto un salone di parrucchiere a due chilometri di distanza, dove ha di nuovo aperto il fuoco contro 3 persone presenti all'interno. È quanto emerge dalle prime drammatiche ricostruzioni della sparatoria nella città tedesca di Hagen, a circa 30 chilometri da Dortmund. Lo riporta il quotidiano locale Bild citando fonti di polizia, secondo cui il crimine sarebbe legato ad una lite familiare iniziata prima in un appartamento nel sobborgo di Eilpe e poi sfociata nell'esplosione di ulteriori colpi di pistola nel negozio di parrucchiere poco distante.

L'aggressore ancora nell'area

L'aggressore si è dato alla fuga e la polizia sta conducendo una caccia all'uomo con unità speciali, elicotteri e cani da ricerca."Sospettiamo che l'aggressore sia ancora nell'area", ha detto un portavoce delle forze dell'ordine. Le ricerche si stanno concentrando nella zona residenziale a pochi chilometri dalla scena della sparatoria, e in un'area boschiva anche con l'impiego delle unità cinofile, elicotteri e droni.

Nach ersten Erkenntnissen könnten die Hintergründe des Geschehens im familiären Umfeld liegen. Wir klären weiterhin auf. #Hagen #Eilpe — Polizei NRW HA (@polizei_nrw_ha) June 1, 2024

Le forze dell'ordine hanno diramato un allarme su "X" intimando ai cittadini ad evitare la zona e spiegando che "secondo i primi accertamenti, l'origine dell'incidente potrebbe risiedere nell'ambiente familiare". "La situazione è in evoluzione", ha detto un portavoce della polizia citato dal quotidiano Der Bild.

"Sono rimasto scioccato quando ho sentito quello che è successo", ha dichiarao il cugino dell'aggressore a Bild. "Non riesco a spiegarmi perché l'abbia fatto. Per quanto ne so, non ha avuto problemi ed era in realtà un ragazzo molto tranquillo. Con sua moglie hanno quattro figli".