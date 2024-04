Stretta sugli alloggi per turisti in città: "Non vogliamo che diventino dei parchi a tema"

Il governo spagnolo intende "limitare gli appartamenti turistici" in città e altri punti del Paese in cui il mercato degli affitti residenziali è considerato fuori controllo. Lo ha annunciato la ministra per le Politiche abitative, Isabel Rodríguez, ai microfoni della radio locale Cadena Ser.

"Gli appartamenti turistici stanno avendo gravi conseguenze sui prezzi degli affitti residenziali. E questo dev'essere regolato", ha affermato, aggiungendo, come esempio, di non voler che "il centro di Madrid diventi un parco tematico". Per la ministra, "l'abitazione continua a essere un dramma per molte persone e un'emergenza per il Paese". Il mercato immobiliare delle citta d'arte e di mare affronta da tempo una forte domanda e prezzi sempre più elevati.

Ad alimentare la spirale inflazionistica nel settore c'è il fenomeno costituito da servizi come AirBnb, ma non solo. Ci sono anche le politiche di agevolazione fiscale che in questi anni hanno attratto investitori da tutto il mondo. Non a caso, questa settimana il governo ha deciso di avviare le procedure per eliminare le norme sui cosiddetti "Golden Visa", che rendono più semplice per un imprenditore straniero ottenere il visto o la residenza quando si effettuano investimenti superiori a 500.000 euro nel settore immobiliare.

"Gli appartamenti turistici devono essere regolati in base alle necessità di ciascuna zona", ha aggiunto Rodriguez. "Per gli ambienti rurali sono un'opportunità, ma non per le città", ha spiegato, sottolineando che l'alloggio è un diritto sociale. A febbraio, il governo ha approvato un programma di mutui agevolati rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni e alle famiglie con minori a carico. Intanto, il premier Pedro Sanchez e la stessa Rodriguez hanno avuto in queste ore un primo incontro con i grandi gruppi immobiliari spagnoli, e assicurano di voler intraprendere azioni congiunte per fermare la trasformazione dei contesti urbani in gigantesche aree riservate al turismo.