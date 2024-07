Le città ribelli che rifiutano le zone a traffico limitato

Sono ancora 13 in Spagna le città che non hanno ancora adottato le zone a traffico limitato (Ztl), nonostante glielo imponga una legge nazionale. Nella penisola iberica la lotta alle emissioni nocive connesse ai mezzi di trasporto prosegue con esiti alterni. Mentre gran parte dei sindaci si sono subito mobilitati per realizzare le limitazioni al traffico richieste dal governo e dall'Unione europea, altre esitano, ritardano e talvolta si oppongono espressamente a queste regole.

In alcuni casi perché risultano invise a una parte della popolazione, in altre perché sono difficili da mettere in pratica a causa delle caratteristiche urbane. Quella che dovrebbe essere una questione di buon senso, condotta in nome della salute dei cittadini, si è trasformata in molti casi in una battaglia politica tra destra e sinistra, banalizzando i principi su cui le restrizioni si basano. Cosa ancor più grave: alcune amministrazione hanno intascato i soldi messi a disposizione da Bruxelles, ma le loro Ztl sono inesistenti o "fasulle".

Le città prive di zone a traffico limitato

Le zone a traffico limitato sono aree, solitamente situate nel centro delle città, in cui è vietata la circolazione o il parcheggio dei veicoli più inquinanti. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini. Secondo le stime del quotidiano spagnolo El Pais, erano ancora 18 le città sopra i 50 mila abitanti che a settembre 2023 non avevano avviato il processo richiesto da Madrid, sulla base di norme dell'Unione europea. Interpellate, cinque hanno dichiarato di essere sulla strada giusta per avviare il processo. Le altre 13 non hanno inviato comunicazioni al ministero dei Trasporti: Valdemoro, Arganda e Aranjuez (Madrid), Motril (Granada), Barakaldo (Bizkaia), Ferrol (La Coruña), San Lúcar de Barrameda e El Puerto de Santa María (Cadice), Calvià (Maiorca), Orihuela (Alicante), Telde (Gran Canaria), Mijas (Málaga) e Arona (Tenerife).

La denuncia delle associazioni

Alcuni funzionari municipali hanno dichiarato al giornale di aver iniziato a preparare i piani per la futura zona a traffico limitato (Zbe in spagnolo) , ma il processo a loro avviso richiede mesi o anche anni. In diversi casi le zone a basse emissioni rientrano in piani per la mobilità sostenibile più ampi, che quindi richiedono un tempo ancora più lungo. Secondo diversi enti ambientali e sanitari questi ritardi non sono più giustificabili. Per questo motivo hanno unito le forze per sostenere la campagna Città Pulite, che chiede il rispetto delle norme. Subito.

"I sindaci sapevano dal 2021 che dovevano lanciare una Ztl nel loro comune. Un anno e mezzo dopo, solo pochi si conformano. Penso che si possano chiamare 'ribelli' le altre città, perché sembra che stiano ritardando il più possibile l'applicazione della legge", ha dichiarato la portavoce della coalizione Carmen Duce. Secondo l'organizzazione le ordinanze sulla mobilità prevedono in molti casi standard minimi, che seppur attuati non sarebbero in grado di ridurre le emissioni. Sono soprattutto i comuni più piccoli quelli in maggior difficoltà a delimitare queste zone a traffico limitato, ma tra i comuni "pigri" ne figurano tre con oltre 100mila abitanti: Barakaldo, Telde e San Cristóbal de La Laguna. "Queste tre città devono avere la capacità tecnica per sviluppare questo piano, altrimenti mancheranno di volontà politica e abbandonerebbero le loro funzioni di tutela della salute della popolazione", ha sottolineato la coalizione Città Pulite.

La "orecchie da mercante" delle isole

Il problema si annida anche nelle 11 principali isole spagnole. Il ministero dei Trasporti ha annunciato che nessuna amministrazione isolana ha creato zone a basse emissioni. Stiamo parlando di località dove la massiccia presenza di turisti incrementa a dismisura le emissioni connesse ad auto e motocicli, come a Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, che fanno parte delle Baleari. Non offrono un esempio migliore neppure le Canarie (El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria e Lanzarote).

Per accelerare i progressi, oltre alla richiesta di informazione ai comuni interessati, i ministeri dei Trasporti e della Transizione ecologica, hanno avviato una serie di incontri per definire in modo coordinato cosa sia una "falsa" zona a basse emissioni. L'obiettivo è di evitare che le misura adottate siano solo di facciata, ma prive di concreta efficacia. Una volta stabiliti questi criteri, i due ministeri prevedono di poter sanzionare quelle località che hanno richiesto fondi europei per realizzare una di queste zone a traffico limitato senza però farlo correttamente.

Niente sanzioni fino a settembre

In questo quadro ambiguo ci sono anche buone notizie: cinque città catalane hanno inaugurato a luglio di quest'anno le loro zone a basse emissioni, puntando su campagne di informazione capillari sia sulle restrizioni che sulle nuove regole. Per "attutire" l'impatto e far adeguare progressivamente la cittadinanza hanno stabilito che fino al primo settembre non applicheranno sanzioni economiche ai trasgressori. Dopo non ci saranno più scuse per chi ignora i divieti.