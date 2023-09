Bambino appeso per 8 ore al ramo di un albero: così si è salvato dalle inondazioni

Un bambino è rimasto aggrappato ad un albero per almeno 8 ore per sfuggire alle inondazioni. Lo scorso weekend la Spagna è stata devastata da forti temporali che hanno provocato numerosi danni alla popolazione sia nelle zone urbane che in quelle rurali. Secondo quanto rivelato dal giornale El Pais, nella regione madrilena di Aldea Del Fresno i soccorritori hanno ritrovato un bambino di 10 che per evitare all'annegamento si era appeso ad un ramo. Il caso è stato confermato da Isabelle Diaz Ayuso, presidentessa della regione di Madrid, che ha raccontato al quotidiano come "il povero ragazzo ha passato la notte appollaiato su un albero".

Il bambino, di nome Ethan, si trovava in vacanze con la famiglia nella loro seconda casa situata nella regione madrilena di Aldea Del Fresno. Quando le piogge sono aumentate notevolmente, per sfuggire alle piogge torrenziali i suoi genitori hanno cercato di fuggire in auto ma l'auto è caduta nel fiume Alberche. La corrente si è rivelato troppo forte e ha portato via il veicolo con i suoi quattro occupanti. Estratto dal veicolo, il bambino è stato portato via dalle onde per tre chilometri prima di aggrapparsi al ramo di un frassino alto sette metri. Solo la mattina dopo, ascoltando le grida di aiuto del ragazzino, i residenti hanno chiamato la polizia per ottenere soccorsi. Secondo il poliziotto che lo ha trovato, il ragazzo si teneva solo ad un piccolo ramo. "Si è aggrappato alla vita, non so come abbia potuto resistere", ha commentato il poliziotto a El Pais. In stato di ipotermia, il bambino è stato portato in ospedale ed è ormai fuori pericolo. La madre e la sorella, anche loro a bordo del veicolo, erano già state soccorse poco prima. I servizi di emergenza sono ancora alla ricerca del padre del bambino, che risulta disperso.