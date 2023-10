L'amnistia ai catalani che divide la Spagna

In piazza a Barcellona sono scesi in migliaia per dire "no" alla legge di amnistia proposta da Pedro Sánchez nei confronti degli indipendentisti catalani. Dovrebbe essere questo il prezzo da pagare per il leader socialista al fine di ottenere il supporto al suo governo dell'ala dura dei catalani guidati da Carles Puigdemont. Tra le strade si sono presentati i leader del centro-destra del Partito Popolare e dell'estrema destra di Vox, che hanno però evitato di incontrarsi in mezzo alla folla. Definito come un "colpo di Stato" dai suoi detrattori, la legge proposta da Sánchez dovrà superare oltre al dissenso dell'opposizione il vaglio della corte costituzionale, che potrebbe respingere la proposta come già avvenuto nel 2021.

Il "ricatto" indipendentista

Il tentativo di secessione della Catalogna del 2017 continua a versare i suoi strascichi tra le strade di Barcellona, dove in migliaia si sono adunati per opporsi alla proposta di amnistia del primo ministro Pedro Sánchez. I manifestanti sventolano bandiere spagnole, invocando la prigione per Puigdemont e condannando sia l'amnistia che una paventata "autodeterminazioni". In tronconi distinti hanno marciato Alberto Núñez Feijóo, (leader del Partido popular) e Santiago Abascal di Vox, che non sono riusciti ad ottenere insieme la maggioranza nel parlamento spagnolo uscito dalle elezioni di luglio. Per supportare il governo guidato dai socialisti del Psoe il partito separatista di centrodestra Junts Per Catalunya (JxCat), guidato da Puigdemont, e l'Esquerra Republicana de Catalunya (Sinistra repubblicana della Catalogna, Erc) hanno espresso richieste chiare: una legge di amnistia e un referendum sull’autodeterminazione della Catalogna. Sánchez ha messo al vaglio una richiesta di legge che potrebbe soddisfare entrambe e prevede di presentarla entro novembre.

Chi si oppone all'amnistia

In piazza i manifestanti che vi si oppongono sono stati sollecitati da Societat Civil Catalana (Scc), un'organizzazione che si oppone al movimento separatista in Catalogna. Tra le fila delle persone scese in piazza c'era anche la controversa presidente della regione di Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Pp), che presto potrebbe contendere la leadership dei popolari a Feijóo. Il Pp ha schierato anche i presidenti di Andalusia, Aragona e Murcia - Juan Manuel Moreno, Jorge Azcón e Fernando López Miras - e il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Uno spezzone compatto seppur privo di striscioni. "Non è un’amnistia che cerca la riconciliazione, quello che cerca è la presidenza del governo", ha sottolineato il leader dei popolari. "Non cerca la coesistenza, cerca una transazione economica in cambio della presidenza del governo per sette voti (dei deputati di JxCat, ndr). Si tratta logicamente di un'involuzione e di una decisione reazionaria", si è lamentato durante il suo discorso Feijóo.

Ancora più duri gli striscioni del partito di estrema destra Vox, che alle ultime elezioni nazionali ha subito una brusca frenata. "No all'amnistia. No al golpe di Sánchez", si legge, insieme a slogan come: "L’amnistia non è giustizia". Come racconta El Pais, su un poster con il logo Vox si è visto l'ex presidente Carles Puigdemont dietro le sbarre. Le urla che invocano la prigione, secondo il giornalista del quotidiano iberico, "non trovano più un’eco ostile, ma cadono nell’indifferenza.

La "generosità" di Sánchez

Il leader socialista la settimana scorsa ha dichiarato che occorre "generosità" per porre fine alle ferite politiche tra Madrid e la Catalogna. Se l'amnistia è l'ipotesi più accreditata, resta esclusa l'ammissibilità di un nuovo referendum per l'indipendenza. Intanto Sumar, sintesi di vari partiti di sinistra, ha annunciato che presenterà martedì 10 ottobre le conclusioni di un gruppo di esperti su come una legge di amnistia potrebbe integrarsi nella Costituzione spagnola. La sua leader, Yolanda Díaz punta nuovamente alla vicepresidenza nel probabile governo guidato dai socialisti, come già avvenuto nella prima edizione della Moncloa targata Sánchez.

Secondo le indiscrezioni trapelate da El Paìs, Sumar ha proposto di cancellare a partire dal 2013 la responsabilità penale di tutte le persone, incriminate o condannate per azioni il cui obiettivo politico era raggiungere "l’autodeterminazione della Catalogna". In base ai calcoli dei media spagnoli potrebbero beneficiarne circa 5mila persone. Una legge di amnistia era già stata presentata nel 2021 sia da Ecr che da JxCat, ma gli esperti legali della Camera l'hanno respinta reputandola "incostituzionale". A quel tempo i socialisti del Psoe avevano respinto la proposta, allineandosi alle posizioni di Pp e Vox.

Ferite da ricucire

Sono ignoti gli effetti a livello sociale ed elettorale di una legge di amnistia. Rispetto al 2017 il clima in Catalogna sembra mutato e le preoccupazioni principali sono altre: recessioni, inflazione, sessismo, crisi abitativa. Gli stessi problemi di cui soffrono gli abitanti di altre comunità. Sia sostenitori che oppositori del separatismo sembrano voler "voltare pagina". Sul quotidiano scrive El Diario, il sindacalista e politico catalano Joan Coscubiela ha scritto: "Per noi catalani e spagnoli che siamo intrappolati in questa logica delle barricate, non dovrebbe costarci molto accettare la necessità di superare questo dramma collettivo. Davanti a noi abbiamo il dilemma tra continuare in una situazione radicata o cercare, con i suoi rischi e i suoi costi, di sbloccare una situazione socialmente corrosiva".