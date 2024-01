Chi vincerebbe le elezioni europee, oggi

Le elezioni europee sono tra gli appuntamenti politici più attesi del 2024. I cittadini europei andranno a votare per rinnovare la composizione dell'Europarlamento tra il 6 e il 9 giugno: dalle loro scelte deriverà un nuovo equilibrio che determinerà le politiche future dell'Ue in un momento cruciale tra guerre e transizione energetica. Ma i risultati delle europee saranno decisivi per anche per gli equilibri politici degli Stati, specie in Italia.

I partiti più votati alle europee del 2024: i sondaggi di IZI Lab

Se si votasse oggi per le elezioni europee, in Italia i partiti di governo si confermerebbero tra i più votati, con Fratelli d'Italia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che raccoglierebbe più preferenze degli altri. Secondo un sondaggio condotto da Izi Lab, Fdi si confermerebbe come primo partito eletto, con il 27,1% delle preferenze. Dietro il Partito Democratico, con il 19,5% e il Movimento 5 Stelle al 17%. Seguono Lega (9,3%) e Forza Italia (7,4%).

Europa Verde/Sinistra Italiana - Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 4,2% e si posiziona davanti ad Azione-Calenda (3,5%), + Europa con Emma Bonino e Italia Viva / Il Centro - Renzi, entrambi al 3% e sotto la soglia di sbarramento.

Come si vota in Italia per le europee

In Italia le elezioni europee si svolgeranno il 9 giugno 2024. Per votare bisogna aver compiuto 18 anni. I cittadini italiani che risiedono in un altro Stato membro dell'Uo potranno scegliere di votare nel paese di residenza a patto che siano rispettate determinate condizioni.

La soglia di sbarramento è del 4%, al di sopra di questa i partiti vedranno eletti 76 membri del Parlamento europeo.