Lo credono affogato e i sommozzatori lo cercano per ore, ma era sul divano a guardare la tv

Per ore i sommozzatori e gli uomini delle squadre di soccorso lo hanno cercato disperatamente, pensando fosse affogato. Ma l’uomo era comodamente seduto sul divano di casa sua a guardare la tv. Un 72enne di Anversa, in Belgio, si era recato a Ostenda, una località balneare della nazione, per rinfrescarsi durante l'ondata di caldo che ha colpito il Paese insieme al resto d'Europa. Nel pomeriggio di lunedì scorso era andato a fare una nuotata nel Mare del Nord, dopo aver chiesto a qualcuno di badare alle sue cose. Ma quando è uscito dall'acqua, non ha più visto la persona incaricata di occuparsi dei suoi effetti personali, anch'essa scomparsae così ha pensato che si trattasse di un furto.

In realtà, l'anziano, era stato spostato dalla corrente e non era tornato nello stesso punto della spiaggia. Ha quindi deciso di tornare a casa, senza sporgere denuncia, ed è stato riaccompagnato a casa sua ad Anversa da alcuni passanti. Ma nel frattempo, la persona che si occupava delle sue cose è rimasta sulla spiaggia, e dopo un po' si è preoccupata di non rivedere il settantenne.

Così cercando ra le sue cose ha trovato il suo telefono ha informato la figlia della sua scomparsa, e questa a sua volta ha informato la polizia. La procedura di emergenza è stata immediatamente avviata e i servizi di ricerca sono accorsi sul posto. Soltanto un'ora dopo, la polizia ha finalmente appreso che l'uomo era pacificamente sulla poltrona di casa sua.

"Pensava che i suoi effetti personali fossero stati rubati", ha dichiarato Timmy Van Assche, portavoce della polizia di Ostenda. "Avrebbe dovuto informarci direttamente. E la persona che ha conservato gli oggetti avrebbe dovuto chiamare prima i servizi di emergenza. Questo ci avrebbe evitato di attivare la procedura di emergenza", ha concluso.