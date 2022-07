I soldati dei Paesi anti-Putin a Parigi per la festa del 14 luglio

La tradizionale parata militare del giorno della presa della Bastiglia è iniziata con l’omaggio alla resistenza Ucraina e agli alleati francesi dell'Europa orientale, accolti come ospiti d’onore. A quasi cinque mesi dall’inizio della guerra, la parata sugli Champs-Elysees si è aperta con la presentazione delle bandiere nazionali di nove Paesi ospiti alleati, la maggior parte dei quali confinanti con l'Ucraina o la Russia, oggi tutti schierati contro Vladimir Putin. Si tratta di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.

Le truppe che rappresentano il contingente francese sul fianco orientale della Nato hanno seguito i vessilli dei Paesi più vulnerabili alle mosse dell’esercito di Mosca. Pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, Parigi aveva infatti mobilitato 500 soldati in Romania e garantito la sua disponibilità ad aumentare i numeri, se necessario.

D’altronde quella in Ucraina “sarà una guerra che durerà a lungo e quindi dobbiamo prepararci”, ha detto il presidente Emmanuel Macron in un’intervista del giorno della festa nazionale che ricorda l’inizio della Rivoluzione francese. “L'estate e l’autunno - ha avvertito Macron - saranno senz'altro molto difficili”. Alla luce del conflitto in Ucraina e delle pressioni inflazionistiche, il presidente francese ha dunque annunciato un aumento del budget per la difesa per i prossimi anni "per adeguare i mezzi alle minacce”. E il sostegno di Parigi a Kiev non è in discussione.

Un concetto ribadito nell’opportunità annuale per mostrare l'ultimo equipaggiamento militare francese, in uno scenario spettacolare a cui hanno preso parte 64 aerei, 25 elicotteri, 200 cavalli e 181 veicoli a motore oltre alle migliaia di spettatori accalcati lungo gli Champs-Elysees e i milioni di telespettatori collegati in diretta tv.