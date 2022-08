"100mila soldati nord coreani pronti a combattere per Putin in Ucraina"

Ad aiutare Vladimir Putin nel suo sforzo per cercare di vincere al più presto la guerra in Ucraina potrebbero presto arrivare 100mila soldati della Corea del nord. Il presidente russo sarebbe stato proposto un accordo dal dittatore coreano Kim Jong-un per ottenere dei volontari in cambio di grano ed energia. La Corea del Nord avrebbe chiarito attraverso "canali diplomatici" che oltre a fornire costruttori per riparare i danni di guerra, sarebbe pronta a fornire una vasta forza combattente nel tentativo di far pendere la bilancia a favore di Mosca, ha riferito l'agenzia di stampa russa Regnum.

I militari verrebbero schierati nelle forze delle Repubbliche popolari separatiste di Donetsk e Luhansk, che Kim Jong-un ha recentemente riconosciuto come Stati indipendenti. "Il Paese è pronto a trasferire fino a 100mila dei suoi soldati nel Donbas", afferma l'agenzia di stampa vicina al Cremlino secondo cui si tratterebbe di "unità tattiche".

Come riporta il Mirror un importante esperto di difesa a Mosca, il colonnello della riserva Igor Korotchenko, ha detto alla Tv di Stato russa: "Non dovremmo essere timidi nell'accettare la mano tesa da Kim Jong-un". Anche in Russia però non tutti sono convinti che l'arrivo di questi militari sia poi davvero possibile. "Se i volontari nordcoreani con i loro sistemi di artiglieria, la ricchezza di esperienza con la guerra di controbatteria e i sistemi di lancio multiplo di grosso calibro, prodotti in Corea del Nord, vogliono partecipare al conflitto, diamo il via libera al loro impulso di volontariato”, ha detto però Korotchenko, secondo cui "se la Corea del Nord esprime il desiderio di adempiere al suo dovere internazionale di combattere il fascismo ucraino, dovremmo lasciarglielo fare".