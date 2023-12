Esercitazioni estreme nell'esercito: due soldati muoiono assiderati

Un'esercitazione militare estrema è finita in tragedia: due soldati dell'esercito spagnolo sono morti per assideramento mentre attraversavano un lago gelato all'interno della base di Cerro Muriano, vicino Cordoba. Il capitano responsabile delle esercitazioni è stato immediatamente rimosso dal comando della compagnia, la X Brigata Guzmán el Bueno. Non è la prima volta che una tragedia del genere scuote questa compagnia: in passato, altri sette soldati sono deceduti in seguito a incidenti avvenuti durante le esercitazioni.

La lista si è allungata giovedì con i nomi di del caporale Miguel Ángel Jiménez Andujar e del soldato Carlos León Rico. Andujar aveva 34 anni, ma con alle spalle già 13 anni di carriera nell'esercito e diverse missioni internazionali. Rico aveva 24 anni e si era arruolato appena sette mesi fa.

Secondo gli scarni resoconti dell'esercito, i due stavano compiendo delle "manovre in un ambiente acquatico" con altri commilitoni. La temperatura esterna era di 4 gradi. Stando alle prime informazioni emerse sui media locali, l'esercitazione estrema è stata svolta senza misure di sicurezza e senza la presenza di un'ambulanza.