Soldati donano sperma per la ricerca scientifica, ma scoprono di essere padri

Hanno donato lo sperma nel nome della ricerca scientifica. Ma dopo più di 40 anni hanno scoperto di essere diventati padri. È successo ad alcuni soldati svedesi, come rivelato da un'inchiesta della tv pubblica Svt.

Tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, gli svedesi che prestavano servizio militare a Uppsala (una città a nord di Stoccolma) furono invitati a donare il loro sperma all'ospedale universitario della città per contribuire alla ricerca scientifica, in cambio di 50 corone svedesi. Almeno 242 persone parteciparono al programma, pensando che il loro sperma sarebbe stato semplicemente studiato dai genetisti dell'ateneo. Nessuno avrebbe immaginato che il liquido seminale sarebbe stato usato per l'inseminazione di donne, né ha dato il proprio consenso in tal senso.

I giornalisti di Svt hanno scoperto che lo sperma veniva utilizzato per le sue attività private dal defunto professore Carl Gemzell, pioniere della medicina della riproduzione e tra i primi a praticare il trattamento ormonale per la fecondazione in vitro. Gemzell avrebbe fecondato almeno cinque donne con lo sperma di tre militari. Uno di loro sarebbe padre di almeno tre figlie, secondo quanto rivelato dai test del Dna.

Già quest'anno Svt aveva rivelato un caso di furto di sperma avvenuto negli anni '80 e '90 nell'ospedale di Halmstad, nel sud della Svezia. Il medico coinvolto in questo caso faceva parte del gruppo di ricerca del professor Gemzell. La Corte di giustizia europea ha aperto un’indagine su questo caso.

