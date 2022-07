Il sogno spaziale di Macron per contrastare i satelliti di Elon Musk

La corsa verso la 'conquista dello spazio' entra nel vivo. A febbraio, il presidente francese Emmanuel Macron aveva definito una "questione di sovranità" la necessità di creare un gigante del settore satellitare capace di competere con SpaceX di Elon Musk. In questi giorni il sogno di Macron potrebbe diventare realtà. L’operatore satellitare francese Eutelsat è in trattative per una fusione con il competitor britannico OneWeb. A dare per prima la notizia della possibile unione dei due gruppi è stata l’agenzia di stampa statunitense Bloomberg, che ha definito l’eventuale risultato dell’operazione “un campione europeo capace di competere con SpaceX di Elon Musk”.

Tuttavia, non è detto che l’operazione vada a buon fine. Eutelsat ha infatti come quarto maggiore azionista il fondo sovrano China Investment Corp., controllato da Pechino. Il Regno Unito, dove ha sede OneWeb, ha esaminato attentamente le operazioni che coinvolgono gli investitori stranieri. Al contempo, Eutelsat ha ricordato che qualsiasi accordo avrebbe bisogno di tutte le approvazioni da parte degli organismi di antitrust e che dunque non vi è certezza che un'intesa sulla fusione venga raggiunta. Le azioni di Eutelsat sono quindi scese dell'8% dopo l'annuncio di lunedì, il calo più forte degli ultimi otto mesi.

A prescindere dai timori legati alla possibilità che le autorità antitrust blocchino la fusione a causa della presenza dei cinesi nella partita, resta l’importanza del tentativo che manifesta la nuova determinazione europea a giocarsela con i big americani e asiatici. Se l'accordo avrà successo, ha ricordato infine l’agenzia Bloomberg, la fusione potrebbe entrare nella nuova “corsa da parte di aziende e governi per offrire una connettività rapida tramite satelliti a bassa orbita".