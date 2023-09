Soffoca mentre fa merenda al nido, muore bimbo di 22 mesi

Stava facendo merenda all'asilo quando il cibo gli è andato storto e ha cominciato a soffocare. Il piccolo, di soli 22 mesi, è stato portato di corsa all'ospedale, ma purtroppo ormai era troppo tardi e i medici non sono riusciti a salvargli la vita. La tragedia è avvenuta a Valencia, in Spagna. Come racconta El Mundo l'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, quando il servizio di emergenza ha ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di un bambino in preda alle convulsioni in un asilo nido della città. Immediatamente si è recata sul posto un'ambulanza e anche una pattuglia della polizia locale.

Gli insegnanti hanno detto che il bambino aveva iniziato a soffocare mentre stava mangiando la merenda. L'equipe medica del pronto soccorso ha praticato un tentativo di rianimazione cardiopolmonare avanzata sul bambino e altre tecniche di salvataggio finché non sono riusciti a stabilizzarlo, e a quel punto il piccolo è stato trasferito all'ospedale di La Fe, con la polizia locale che ha fatto strada all'ambulanza per velocizzare i soccorsi. Alla fine, però, il bambino è morto in ospedale.

Continua a leggere su Europa.Today.it