Il social "russo" che sta aiutando gli ucraini in Europa

È una guerra in diretta quella tra la Russia e l’Ucraina. Internet ha assunto un ruolo centrale all’interno del conflitto e a emergere più di ogni altro social è stato Telegram, un’app di messaggistica, utilizzata sin dallo scoppio del conflitto dal governo ucraino per diffondere bollettini di guerra, allarmi bomba, informazioni su feriti e dispersi e che ora è stata adottata dalla Commissione europea, che ha aperto un canale per aiutare i rifugiati ucraini ad avere accesso ad informazioni “affidabili e verificate” sulle procedure da seguire una volta arrivati in Europa.

Telrgram è stato creato nel 2013 dai fratelli russi Nikolai e Pavel Durov dopo che quest'ultimo è stato licenziato dalla società che lui stesso aveva fondato (VK, il maggior social russo) per essersi rifiutato di collaborare con le autorità del Cremlino e consegnargli i dati degli utenti. Nel 2018 l’applicazione fu bandita dalla Russia, dopo che Durov si rifiutò di fornire al Cremlino l’accesso ai dati dei propri utenti. Tuttavia, il giro di vite, che includeva il blocco degli indirizzi IP, era facile da aggirare, e il servizio ha continuato a crescere. La Russia ha ceduto e ha revocato il divieto a metà del 2020.

È un’applicazione che si serve della crittografia end-to-end, un sistema di comunicazione cifrata nel quale solo le persone che stanno comunicando possono leggere i messaggi. Ed è grazie all’alto livello di privacy che promette che è diventata famosa in tutto il mondo. Anche in questo caso, il miliardario Pavel Durov, che ora vive a Dubai, dove si trova il quartier generale dell'applicazione, ha rassicurato che avrebbe rispettato la privacy degli utenti di Internet in Ucraina: "Difendo i nostri utenti a qualunque costo. Il loro diritto alla privacy è sacro, ora più che mai" ha scritto in un post.

In queste settimane di conflitto che Telegram è riuscito a conquistare il mercato russo e ucraino spodestando WhatsApp e qualunque altro social. Gran parte delle informazioni, ufficiali e no, stanno passando da là. L'applicazione è stata adottata come fonte principale di notizie al di fuori dei media controllati dallo Stato, ed è diventata un'ancora di salvezza di notizie 24 ore su 24 per i civili, i giornalisti e anche i militari, soprattutto dopo che la maggior parte dei reporter sono stati evacuati dal Paese. L'app di messaggistica si è trasformata nello spazio di battaglia digitale del conflitto. È uno strumento fondamentale per entrambi i governi e un hub di informazioni per i cittadini di entrambe le parti.

I funzionari del governo ucraino, tra cui il presidente Volodymyr Zelensky, si affidano all'app per tutto, dalla raccolta del sostegno globale alla diffusione di avvisi di raid aerei e mappe dei rifugi antiatomici locali alla creazione di gruppi nei quali vengono offerte informazioni sui soldati russi catturati e uccisi in Ucraina. Così fanno sia il governo russo che i canali dell'opposizione russa, che ora si trovano tagliati fuori dalla maggior parte dei social media tradizionali.

Giornalisti, militari e civili setacciano i canali ucraini 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla ricerca di nuovi dettagli sugli ultimi attacchi o sugli sviluppi militari. L’app è stata ora adottata dalla Commissione europea che ha messo in piedi un canale per dare ai rifugiati ucraini accesso a informazioni affidabili e verificate. “Mentre milioni di ucraini fuggono dalla guerra di aggressione e disinformazione, ci rendiamo conto della necessità di parlare direttamente alle persone che ne sono colpite”, si legge nel gruppo.

Nel corso di questi ultimi anni Telegram è diventata la piattaforma di riferimento per i gruppi di protesta di tutti i tipi, dai gruppi anti-vaccinazione, ai rivoltosi del Campidoglio degli Stati Uniti fino alle campagne pro-democrazia in Stati come Russia, Hong Kong e Iran.