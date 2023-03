La sirenetta di Copenaghen imbrattata con i colori della bandiera russa

L'iconica statua della Sirenetta a Copenaghen è stata vandalizzata e dipinta con i colori della bandiera russa: bianco, blu e rosso a strisce orizzontali. La statua situata all'ingresso del porto della capitale della Danimarca, è stata ripulita questa mattina, prima che i turisti potessero scattare fotografie. Il monumento, uno dei simboli della città, è spesso stato vandalizzato in passato. Alta 1,25 metri e del peso di 175 chilogrammi, la statua, inaugurata nel 1913, raffigura la protagonista di una fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen.

"Ovviamente stiamo avviando un'indagine per scoprire chi è stato, quando e come è successo, stiamo indagando", ha dichiarato il capo della polizia a Ritzau. Su molti edifici danesi sventola in questi giorni la bandiera ucraina in segno di solidarietà con Kiev, nel primo anniversario dell'invasione russa ordinata da Vladimir Putin.