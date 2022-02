I Simpson con l'Ucraina: Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sventolano la bandiera di Kiev

Anche i Simpsons sono scesi in campo, a modo loro, in sostegno del popolo ucraino nelle drammatiche ore dell'invasione russa voluta da Vladimir Putin. La celebre famiglia protagonista di uno dei cartoni animati più amati del pianeta è stata disegnata in una vignetta speciale in cui Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sventolano le bandiere dell'Ucraina.

Questo gesto "ha lo scopo di mostrare che ci preoccupiamo per quello che sta succedendo e che abbiamo un'enorme simpatia per il popolo ucraino e vogliamo che questo guerra finisca", ha detto il produttore esecutivo dello show, Al Jean che ha ricordato che in passato la creazione di un'immagine schierata non è avvenuta "molto spesso" ma “ solo molto raramente quando c'è stato qualcosa di estremamente importante”, o per “una causa che non potrebbe essere più grande”. E in questo caso, a suo avviso, “è in gioco il futuro della democrazia nel mondo".

Gli autori dei Simpson si sono guadagnati la reputazione di predire eventi futuri del mondo reale. Nel 1998 mandarono in onda un episodio che dipingeva uno scenario simile alla situazione attuale in Ucraina. Nella puntata intitolata Simpson Tide l'ambasciatore Russo alle Nazioni unite all'improvviso cambia il nome del Paese in Unione sovietica, mentre nelle strade di Mosca compaiono carri armati, a Berlino risponta il muro e la mummia di Lenin torna in vita. "Ci sono due tipi di previsioni dei Simpson. Ci sono le folli coincidenze come quelle di aver previsto la presidenza di Donald Trump, poi ci sono cose come questa in cui sono davvero triste che il presagio si sia avverato, ma di cui non sono sorpreso”, ha aggiunto il produttore concludendo chem in ogni caso, "i Simpson sono per la libertà, la libertà di espressione e la libertà ovunque".