Anche Olanda e Belgio a rischio siccità: "La Mosa ha sempre meno acqua"

Anche i Paesi Bassi (e una parte del Belgio) devono fare i conti con il rischio siccità. Secondo uno studio condotto dall’istituto di ricerca Deltares ci sono buone probabilità che in futuro scorrerà sempre meno acqua attraverso il fiume Mosa, che fornisce acqua potabile a 7 milioni di persone.

Le società idriche per le quali la carenza è imminente forniscono acqua potabile a Limburgo, Brabante, Olanda Meridionale e Zelanda. Sono ormai alcuni anni che durante i mesi estivi il livello del fiume è preoccupatamene basso e si teme che questo possa peggiorare ulteriormente a causa del cambiamento climatico.

Su commissione di Riwa-Maas, il rappresentante delle società di acqua potabile nei Paesi Bassi e in Belgio che estraggono acqua dalla Mosa, i ricercatori hanno sviluppato un modello per studiare la disponibilità futura dell'acqua del fiume. Il modello è stato eseguito su tre diversi scenari climatici per gli anni 2050 e 2085, da moderato a estremo. In quasi tutti gli scenari e per tutte le località studiate, i ricercatori sono arrivati a periodi più lunghi di scarichi d'acqua bassi in estate. Maarten van der Ploeg, direttore di Riwa-Maas, definisce preoccupanti i risultati della ricerca.

"Questo va oltre la semplice acqua potabile. La navigazione, l'industria, le compagnie energetiche e, ultima ma non meno importante, la natura dipendono tutte dalla Mosa", spiega a Nos Radio 1 Journal. " Vediamo una domanda crescente di acqua potabile. Questo è difficile con una minore disponibilità, quindi bisogna fare degli accordi: come gestiamo la poca acqua che abbiamo?"

Le aziende di acqua potabile possono in parte risolvere da sole i problemi previsti. Ad esempio, stanno già attivamente cercando ulteriori fonti di approvvigionamento. Ma anche questo è difficile, afferma van der Ploeg, perché anche le acque sotterranee stanno subendo una pressione crescente.

Anche la costruzione di bacini per immagazzinare l'acqua durante i periodi di abbondanza non può risolvere tutto. "Le quantità necessarie non rendono molto facile costruire un bacino per un po' di tempo. Quindi guardiamo anche all'uso dell'acqua. Come possiamo impostarlo in modo tale da poter sopravvivere con l'acqua disponibile?".

Inoltre, le aziende vogliono avviare discussioni con governi, gestori idrici, istituti di ricerca e utenti dell'acqua per ridurre l'inquinamento causato, ad esempio, dagli scarichi industriali. In condizioni di bassa marea, il fiume è più vulnerabile agli incidenti o agli scarichi (industriali), perché i contaminanti vengono diluiti meno e vengono scaricati a malapena.

C'è il rischio, afferma il direttore di Riwa-Maas, che le aziende debbano interrompere l'assunzione dell'acqua della Mosa per periodi più lunghi perché non è abbastanza buona per ricavarne acqua potabile. "Vogliamo che si sappia cosa e dove viene scaricato e che la qualità dell'acqua sia presa il più possibile in considerazione durante la bassa marea".