La setta che voleva ricreare la razza ariana

Il nome ufficiale è "Artgemeinschaft", traducibile in tedesco come "Comunità della specie". Fondata negli anni '50 da un ex membro delle SS, l'organizzazione paramilitare di Adolf Hitler, è arrivata fino ai giorni nostri professando la creazione di una razza ariana e indottrinando i bambini con testi scolastici mutuati da quelli nazisti. Dopo quasi settant'anni di attività, però, la Germania ha deciso di chiudere i suoi battenti una volta per tutte. La ministra degli Interni Nancy Faeser ha annunciato la messa al bando dell'organizzazione dopo un maxi raid della polizia che ha perquisito decine di appartamenti e sedi in tutto il Paese.

"Con l'Artgemeinschaft vietiamo un'associazione di tipo settario, profondamente razzista e antisemita", ha detto la ministra Faeser, che appena quattro giorni fa aveva messo al bando un altro gruppo neonazista, gli Hammerskins. "Questo è un altro duro colpo contro l'estremismo di destra e contro gli intellettuali incendiari che continuano a diffondere le ideologie naziste Questo gruppo estremista di destra ha cercato di sollevare nuovi nemici della Costituzione attraverso il disgustoso indottrinamento di bambini e giovani", ha aggiunto Faeser.

L'Artgemeinschaft, che si autodefinisce anche "Comunità di fede germanica per un modo di vivere essenziale", conta almeno 150 iscritti. La sua "fede" è una morale pagana che sostituisca quella cristiana, e che simboleggiata da un'aquila che cattura un pesce cristiano. Questo simbolo è stato registrato come marchio nel 2003, e presto si è diffuso presso altri gruppo neonazisti tedeschi. Del resto, al di là dei membri effettivi, l'Artgemeinschaft è considerata pericolosa per il suo essere una sorta di "base ideologica" di altre organizzazioni estremiste di destra, come scrive il ministero: "Questa associazione collega diversi movimenti dell'estrema destra e rappresenta quindi una minaccia particolare per l'ordine fondamentale libero e democratico". Attraverso il "servizio libri" dell'associazione, un sito web e la presenza sui social media, "anche i non membri sono stati ideologizzati, radicalizzati e reclutati con idee estremiste di destra".

L'obiettivo centrale della "Comunità della specie" è per l'appunto la conservazione e la promozione della propria "specie", intesa di fatto, al pari del nazionalsocialismo, come la razza ariana. Per questo, l'associazione ha dato istruzioni ai suoi membri su come scegliere un "partner" corretto all'interno della "specie umana" dell'Europa settentrionale e centrale per trasmettere il materiale genetico di generazione in generazione. Sul suo sito, ora oscurato, l'Artgemeinschaft esaltava anche la lotta come parte integrante della vita dei suoi membri: "La legge morale dentro di noi", si legge, richiede "una difesa fino al disprezzo mortale contro ogni nemico della famiglia, del clan, del Paese, del popolo, del modo germanico e della fede germanica".

Lo scopo dei membri dell'associazione è "vivere e consolidare la loro visione del mondo estremista di destra - scrive ancora il ministero tedesco - Ciò è stato fatto in particolare trasmettendo la loro ideologia ai bambini e ai giovani utilizzando la letteratura pertinente, in parte proveniente dall'era nazista e modificata solo in minima parte". Come ogni setta, anche questa aveva i suoi riti, come le giornate comunitarie rivolte alle famiglie.

