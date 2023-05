Sesso nel romanzo del ministro dell'Economia. E i francesi si infuriano (ancora di più)

Dopo mesi di proteste la rabbia dei francesi è riesplosa nel corso del primo maggio in varie città del Paese. Oltre al presidente Emmanuel Macron, tra i bersagli principali c'è stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, co-artefice dell'innalzamento dell'età minima pensionabile a 64 anni. Nel cesto delle accuse lanciate nei confronti del capo del dicastero economico adesso figura anche una questione "letteraria", relativa ad un'esplicita scena di sesso descritta nel suo ultimo romanzo appena pubblicato. Quello che sembrerebbe un semplice passaggio della copiosa scrittura del ministro, si sta rivelando un boomerang. La scena è stata interpretata come una prova dell'indifferenza del governo rispetto alle preoccupazioni del Paese riguardo all'innalzamento dell'età pensionabile. Una miccia ulteriore per la rabbia del popolo transalpino, già inferocito per una riforma che intende osteggiare in tutti i modi possibili.

Passaggi discussi

Nel libro "Fugue Américaine" (Fuga americana) il ministro ha romanzato la vita del pianista Vladimir Horowitz, raccontandola attraverso la storia di due fratelli che si recano a Cuba per assistere a uno dei suoi concerti. "Il XX secolo è lo sfondo di questo racconto in fuga, in cui il destino eccezionale di uno dei più famosi musicisti del suo tempo si intreccia con la vita ordinaria di una famiglia mitteleuropea in esilio" propone nella sinossi la casa editrice Gallimard. Eppure a diventare virali sono le descrizioni sessuali, che Le Maire ha inserito nel capitolo 11, che hanno ispirato slogan e graffiti antigovernativi nel corso delle manifestazioni diffuse in tutti i grandi centri urbani. In particolare, nella descrizione che segue un rapporto anale, ha suscitato ironia la dichiarazione del personaggio Julia che afferma: "Non sono mai stata così dilatata".

Ironia dei manifestanti

L'affermazione è stata ridicolizzata diventando la protagonista di cartelli e graffiti antigovernativi apparsi durante le manifestazioni del primo maggio. La scena di sesso è stata ripresa anche sulla nota stazione radiofonica France Inter, dove la comica Sophia Aram l'ha letta associandola ad una colonna sonora della musica degli Spandau Ballet tra battute sull'economia allo stremo. Anche l'opposizione ha approfittato della scena per attaccare il governo. "In un momento in cui i francesi hanno enormi preoccupazioni per l'inflazione...come dovrebbe avere un minuto, un'ora, una settimana del suo tempo da dedicare alla scrittura di scene erotiche?" ha chiesto il deputato François Ruffin del partito di sinistra La France Insoumise. Sulla stessa linea il collega di partito Thomas Portes, che in un tweet ha scritto: “L'inflazione sta esplodendo, milioni di persone non possono mangiare o riempire il frigorifero, pagare l'affitto. La Francia si batte contro la riforma delle pensioni. E in questo periodo il ministro Bruno Le Maire scrive romanzi. Fino alla fine, ci stanno gettando disprezzo in faccia".

Un hobby prolifico

Le Maire è un politico di lungo corso. Ai tempi in cui militava nel partito di destra guidato da Nicolas Sarkozy, dal 2008 al 2009 è stato Segretario di Stato per gli affari europei, mentre dal 2009 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Ministro dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca. È poi diventato ministro dell'economia nel 2017, alla prima elezione di Macron, facendo parte di tutte le composizioni dei governi succedutisi da allora. Durante il suo mandato alla guida dell'economia francese ha pubblicato cinque libri. Le Maire ha spiegato che scrivere è il suo hobby. "Alcune persone fanno giardinaggio o fanno escursioni, io scrivo", ha spiegato alla televisione francese, precisando di dedicarsi alla stesura dei libri durante le vacanze, nei fine settimana e dopo essersi svegliato all'alba. Sui social il ministro si è giustificato descrivendolo come un modo per trovare il proprio "equilibrio personale" nella vita. La sua attività letteraria sembra però andare oltre il semplice passatempo. Il quotidiano Libération ha calcolato che il ministro dell'Economia da quando è entrato in carica nel 2017 ha pubblicato più parole del noto e controverso romanziere Michel Houellebecq, di cui è amico, nello stesso periodo.

Altre polemiche

Nel governo di Parigi solo poche settimane fa erano scoppiate altre polemiche legate alla sessualità quando la ministra dell'economia sociale, Marlène Schiappa, ha posato per Playboy proprio mentre le manifestazioni contro la riforma delle pensioni si facevano più intense. In quel caso era intervenuta direttamente Élisabeth Borne, a capo del governo, chiamando la Schiappa per dirle che “non era affatto opportuno, soprattutto nel periodo attuale”. Aveva fatto discutere anche la scelta del ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, anche lui in prima linea nella riforma, di rilasciare un'intervista al quotidiano Têtu rivelando la sua omosessualità.