Droga e sesso con minorenne di cui rimase incinta, in carcere donna di 40 anni

Per mesi ha avuto una relazione sessuale con un 15enne, trasformandolo nel suo “giocattolo sessuale” e facendogli anche assumere droghe, fino a restare anche incinta di lui. Per questo una donna di 40 anni, Sarah Campbell, è stata condannata al carcere in Inghilterra. I due avrebbero fatto sesso anche in un campo di golf e addirittura in una stanza in cui stavano dormendo altre persone. Come riporta il Liverpool Echo il giudice nel condannarla ha affermato che la donna ha derubato il giovane di parte della sua infanzia e lo ha usato solo per il suo piacere.

I fatti sono avvenuti tra il 2016 e il 2017, e la procuratrice, Martine Snowdon, ha sostenuto che i due "si 'sballavano' regolarmente, come ha detto la vittima, fumando cannabis e assumendo cocaina fornita da lei". Secondo la ricostruzioni Campbell cercava di evitare che i servizi sociali e altre persone trovassero il ragazzo facendolo entrare di nascosto in casa sua in momenti strani della giornata e nascondendosi. In seguito è rimasta incinta di un bambino che poi si è scoperto essere del 15enne la cui identità non è stata rivelata. Inizialmente la donna era stata rinviata a giudizio presso la Liverpool Crown Court, ma è fuggita dopo l'inizio del processo ed è stata condannata in sua assenza. In seguito è stata arrestata e tenuta in custodia cautelare, ed era stata accusata anche di abusi su altri due minori di 15 anni.

"Gli atroci abusi commessi da Campbell non solo traumatizzano le vittime quando accadono, ma hanno un enorme impatto sul loro benessere mentale che può durare tutta la vita”, ha dichiarato dopo la sentenza il sergente Peter Sloan della Merseyside Police. Secondo il sergente, fatti del genere “possono anche causare danni irreparabili alla fede e alla fiducia della vittima negli adulti, con conseguenti ripercussioni sulla sua capacità di instaurare relazioni di fiducia".