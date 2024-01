Passa col rosso e riceve una multa di 19 milioni di euro

Una multa da 19 milioni di euro per essere passato col rosso al semaforo. È quanto successo a un automobilista 20enne in Belgio.

Il giovane si trovava nel centro di Courtrai, cittadina al confine con la Francia. "Gli incroci e le strade erano vuoti. E poi, sai com'è quando sei giovane, è passato con un po' troppo entusiasmo al semaforo rosso ed è stato notato da un'auto della polizia che stava pattugliando", ha raccontato il padre ai media locali.

Gli agenti hanno contestato non solo l'infrazione al semaforo, ma anche il fatto che il giovane, in quanto neopatentato, avrebbe dovuto guidare affiancato da un accompagnatore e avrebbe dovuto esporre il contrassegno per i principianti. La somma delle infrazioni dovrebbe portare a una sanzione di 960 euro, ma qualcosa è andato storto nelle comunicazioni tra le polizia e l'amministrazione comunale: quando il 20enne ha aperto la lettera contenente la multa, ha scoperto che la sanzione ammontava a ben 19 milioni di euro.

Si tratta chiaramente di un errore amministrativo e il ministero delle Finanze, sollecitato dai media locali, ha assicurato che la multa sarà annullate e sostituita con quella corretta. Per il momento, però, il giovane non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalla polizia.