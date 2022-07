Si fa selfie mentre scende dall'elicottero e le eliche gli tagliano la testa

Un turista britannico è morto decapitato dalle pale di un elicottero in Grecia, a quanto pare mentre si scattava una foto. Il giovane Jack Fenton, di 22 anni, è passato dietro l'elicottero mentre il motore era ancora acceso ed è stato colpito alla testa dalle pale del rotore di coda. Secondo quanto riportato dal Times, stava viaggiando con tre amici ed era tornato da una breve gita sull'isola di Mykonos proprio con il mezzo.

"È stato il primo a scendere dall'elicottero Bell 407 ad Atene e, mentre si spostava verso la parte posteriore, è stato colpito alla testa dal piccolo rotore posteriore del velivolo", ha dichiarato al giornale un alto funzionario di polizia. "Non c'era alcuna possibilità che sopravvivesse. La sua morte è stata istantanea". Le ambulanze sono arrivate rapidamente dall'aeroporto di Atene a Spata, a nord-est della capitale, e hanno recuperato i resti di Fenton, portandoli all'obitorio statale per un esame post-mortem. È stata avviata un'indagine. Due membri dell'equipaggio di terra sul luogo dell'incidente e il pilota dell'elicottero sono stati arrestati martedì, e quest'ultimo è accusato di omicidio colposo, perché avrebbe dovuto chiedere ai passeggeri di scendere solo una volta spenti i motori.

I genitori della vittima stavano viaggiando su un altro mezzo, ma il pilota ha dirottato il volo verso un altro eliporto, dopo che il collega lo aveva avvertito dell'accaduto, per risparmiare loro l'orrore di vedere il corpo del figlio martoriato. La polizia ha dichiarato che le eliche tendono a continuare a girare per circa due minuti dopo lo spegnimento del motore, a meno che il pilota non prema un pulsante per fermarle in circa 50 secondi.

L'indagine della polizia e dell'Independent Aviation Accident Investigation Authority si concentrerà sul fatto se il pilota abbia detto o meno ai passeggeri di scendere dall'aereo. "Le cause sono in corso di accertamento, ma non è chiaro perché sia accaduto o sia stato permesso che accadesse quando le pale del rotore rappresentano un pericolo così evidente", hanno spiegato gli investigatori.