Scuola organizza finto attacco terroristico, studente finisce in ospedale

La simulazione di un attacco terroristico con tanto di presa di ostaggi all'interno di una scuola si è concluso con quattro studenti in stato di shock, di cui uno ricoverato in ospedale. È successo a Brest, in Francia. Cinque famiglie hanno sporto denuncia.

L'episodio è accaduto giovedì scorso all'istituto professionale Brest open campus. La scuola voleva mettere alla prova la loro capacità di reagire a una situazione di rischio estremo. La scelta di simulare un attacco terroristico è comprensibile in un un Paese come la Francia dove è ancora vivo il ricordo degli attentati di Parigi e Nizza, e dove tre anni fa un insegnante fu ucciso e decapitato da un terrorista. Il problema è che il test di sicurezza era stato comunicato solo ad alcuni alunni e insegnanti, mentre una classe era completamente ignara della simulazione. Stando a quanto ha spiegato il preside, il loro insegnante, per ragioni ancora da chiarire, non era stato informato.

"Abbiamo sentito urla, il rumore di petardi o detonazioni - hanno raccontato gli studenti ai media locali - Siamo andati completamente in preda al panico". Uno di loro ha provato a gettarsi dalla finestra, un altro è caduto malamente durante la fuga ed è stato portato all'ospedale. Alcuni hanno anche dichiarato di aver sentito un uomo gridare "Allahou akbar", espressione usata nell'islam. Una versione però smentita dal direttore del campus: "Neghiamo formalmente che una simile parola possa essere stata pronunciata durante l'esercitazione", ha detto Samy Guelman a Ouest France.

Quando la simulazione è stata interrotta, la scuola ha attivato un servizio di assistenza psicologica. "Ho tremato per 1 ora. Ho subito un'aggressione neanche un mese fa", ha raccontato uno degli alunni. L'istituto si è scusato con studenti e famiglie, ma la vicenda è già passata in mano ai giudici. Cinque studenti hanno presentato denuncia, e la procura ha aperto una inchiesta.