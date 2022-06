Distruggono scuola ucraina ma lasciano scritta sulla lavagna: "Scusateci, viva la pace"

Un messaggio di pace lasciato nella scuola distrutta dalla guerra. Lo avrebbero scritto alcuni soldati russi in un istituto di Katyuzhanka, un villaggio a nord di Kiev che era stato sotto l'occupazione delle truppe di Vladimir Putin per più di un mese a marzo. Quando la città è stata liberata nella scuola era stata distrutta qualsiasi attrezzatura che non era stata rubata, c'era un cimitero improvvisato nel cortile ed erano state scavate profonde trincee sul campo da calcio.

Come riporta la Cnn, all'interno di una delle aule distrutte, scritta con il gesso su una grande lavagna verde appesa al muro appena sotto un ritratto di Isaac Newton, c'era una lettera indirizzata agli alunni e firmata "i russi". "Bambini, ci scusiamo per un tale casino, abbiamo cercato di salvare la scuola, ma ci sono stati dei bombardamenti. Vivete in pace, prendetevi cura di voi stessi e non ripetete gli errori dei vostri anziani. L'Ucraina e la Russia sono un solo popolo!!! La pace sia con voi, fratelli e sorelle!". La nota, scritta in russo, era una delle tante lasciate su lavagne e lavagne sparse per l'edificio. "Siamo per la pace nel mondo intero", recitava un'altra scritta. E ancora: “Siate onesti gli uni con gli altri, aiutate le persone che ne hanno bisogno. Speriamo di tornare ad essere amici! Diventate medici, ingegneri, insegnanti: coloro che portano la pace!”.

A raccontare la storia alla televisione americana, che specifica di non aver potuto verificare in maniera indipendente che siano stati i militari a lasciare la scritta, il preside dell'istituto, Mikola Mikitchik, che si è detto disgustato del gesto. "Hanno scritto 'Russi e ucraini sono fratelli' e allo stesso tempo hanno derubato la scuola... hanno rovinato i computer, hanno tirato fuori i dischi rigidi, hanno portato via laptop, stampanti, non hanno lasciato niente a scuola! È barbarie e ipocrisia", ha dichiarato.