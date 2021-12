La scuola che costringeva studenti e prof gay a fare coming out

Studenti e insegnanti gay di una scuola olandese sono stati costretti dalla dirigenza dell'istituto a rivelare pubblicamente il loro orientamento sessuale. Nel caso in cui non avessero collaborato sarebbe stata la scuola stessa a renderlo pubblico. Succede in Olanda, dove sta suscitando scandalo quanto sta emergendo dai documenti in mano al ministero dell'Istruzione e sui quali sta indagando la magistratura.

Sotto accusa la scuola Gomarus di Gorinchem, istituto a indirizzo cristiano protestante. La notizia era balzata alle cronache l'anno scorso quando un'inchiesta giornalistica aveva raccontato come la scuola costringesse i suoi alunni a dichiarare la loro omosessualità ai propri genitori, anche se non erano ancora pronti a farlo. In seguito a queste accuse la Procura aveva avviato un'indagine penale sull’istituto.

Uno degli alunni costretti a fare coming out ha raccontato a Nos "Siamo stati messi in una stanza dove abbiamo dovuto ammettere di avere una relazione gay o di essere attratti da qualcuno dello stesso sesso", ha detto l'ex allievo. "Ho gridato e urlato, volevo andarmene, ma non ho potuto far altro che ammettere di essere gay".

Dalle indagini, è emerso che la scuola costringesse anche i membri dello staff a denunciare i colleghi omosessuali al consiglio scolastico. L’obbligo di “denunciare” il personale o gli studenti omosessuali era presente alll’interno di un regolamento interno risalente al 2016. Per la dirigenza di Gomarus, che gestisce anche un'altra scuola sempre in Olanda, l'omosessualità è contraria alla Bibbia.

Il ministro dell'Istruzione Arie Slob ha definito "serie e preoccupanti" le accuse mosse a Gomarus. Secondo Slob, la giustizia non potrà rimediare a quanto patito da studenti e professori, ma potrà evitare che simili episodi accadano in futuro.