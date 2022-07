Troppi atti vandalici contro la scultura simbolo dell'Euro: la fondazione la mette in vendita

L'iconica scultura dell'euro davanti alla Bce sarà messa all'asta perché il proprietario non può più permettersi i costi di mantenimento. Sebbene l'edificio retrostante non ospiti più la sede della banca centrale dal 2014, la scultura dell'artista Ottmar Hörl, eretta nel 2001, è ancora lì presente. Ciò che è poco noto è che l'opera, alta 14 metri e pesante 50 tonnellate, non è in realtà di proprietà dell’Ue.

La proprietà è dell'associazione no-profit Frankfurter Kultur Komitee (FraKK) che a causa degli ingenti costi di manutenzione, causati dai continui atti di vandalismo, è ora costretta a sbarazzarsi della scultura, che sarà messa all'asta a metà ottobre.

In un comunicato ufficiale della FraKK, non solo si citano le ragioni della mossa, ma si critica anche la riluttanza della Bce, della città di Francoforte e di altri soggetti ad agire. "Nel frattempo, il simbolo dell'euro è uno dei più importanti simboli identitari di Francoforte sul Meno, la 'Città dell'Euro'. Inoltre, è uno degli oggetti più fotografati della città", si legge nella prima frase. Tuttavia, il finanziamento da parte di sponsor privati non è "di gran lunga" più sufficiente per mantenere l'Euroscultura in condizioni di sicurezza tecnica.

Tutte le risorse finanziarie dell'associazione sono state esaurite e non è più possibile portare avanti le attività rimanenti. Tutti i tentativi di ottenere finanziamenti per l’opera sono finora falliti, prosegue il comunicato. Una "tavola rotonda" convocata in aprile non aveva portato a nessun risultato, "poiché i rappresentanti invitati della Città di Francoforte sul Meno, della Banca centrale europea e del ministero delle Finanze dell'Assia non hanno potuto partecipare per vari motivi (appuntamenti, malattie, ecc.)".

Il quotidiano Politico cita il presidente di FraKK Manfred Pohl con ulteriori dettagli. "Abbiamo contattato 110 banche negli ultimi dodici mesi e 90 non si sono nemmeno preoccupate di risponderci". Ha detto che la Bce ha pagato finora 15mila euro all'anno per la conservazione e non è interessata ad aumentare l'importo. Hanno già ricevuto l'interesse di numerosi privati e aziende per l'acquisto della scultura in euro, ha dichiarato Pohl.