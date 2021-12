"Scoperta la causa delle trombosi del vaccino AstraZeneca, ecco come evitarle"

Un team di scienziati ritiene di aver trovato la causa scatenante delle trombosi che hanno colpito alcune persone dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Se la scoperta dovesse venire confermata, si potrebbero "progettare vaccini nuovi e migliorati per invertire la rotta su questa pandemia globale", dice Alan Parker, uno degli autori della ricerca.

Il team di scienziati britannici e statunitensi sostiene che la formazione di coauguli di sangue potrebbe essere ricondotta al modo in cui l'adenovirus, utilizzato dal vaccino per trasportare il materiale genetico del coronavirus nelle cellul,e si lega a una specifica proteina nel sangue, nota come fattore piastrinico 4 (PF4). I ricercatori, scrive il Guardian, pensano che questo legale possa innescare una reazione a catena nel sistema immunitario che può culminare nello sviluppo di coaguli di sangue, una condizione nota come trombocitopenia immunitaria indotta dal vaccino (VITT).

Parker, professore dell'Università di Cardiff, ha dichiarato: “Il VITT si verifica solo in casi estremamente rari perché è necessario che si verifichi una catena di eventi complessi per innescare questo effetto collaterale ultra raro. I nostri dati confermano che il PF4 può legarsi agli adenovirus. Si tratta di un passo importante per svelare il meccanismo alla base della VITT. Stabilire un meccanismo potrebbe aiutare a prevenire e curare questo disturbo".

Alla ricerca, pubblicata sulla rivista Science Advances, hanno partecipato anche gli scienziati di AstraZeneca. La multinazionale anglo-svedese, però, invita alla cautela: "Sebbene la ricerca non sia definitiva, offre spunti interessanti e AstraZeneca sta esplorando modi per sfruttare questi risultati come parte dei nostri sforzi per rimuovere questo effetto collaterale estremamente raro", ha detto un portavoce alla Bbc.