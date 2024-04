Denuncia la scomparsa del marito: l'uomo viene trovato morto nella sua auto

Non vedendo il marito tornare a casa, la compagna ne ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, per poi fare una drammatica scoperta: l'uomo era deceduto in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta Schlaiten, in Austria, nel Tirolo orientale: il corpo senza vita di un uomo di 60 anni è stato rinvenuto all'interno della sua auto. Secondo una prima ricostruzione dei media locali, il 60enne avrebbe perso il controllo del veicolo mentre faceva inversione di marcia, precipitando per una cinquantina di metri in un'area boschiva.

La moglie 50enne ne aveva denunciato la scomparsa nella serata di ieri, mercoledì 10 aprile, intorno alle 22, ma soltanto qualche ora dopo la polizia ha individuato l'auto dell'uomo: quando i soccorsi lo hanno raggiunto ormai non c'era più nulla da fare. Il 60enne era incastrato tra le lamiere, con i medici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, come confermato in una nota della polizia locale: "“Il veicolo ha evidentemente deviato oltre il sentiero e si è schiantato per circa 50 metri su un ripido terreno boschivo. L'autista, intrappolato sotto il veicolo, era già morto". Oltre ai vigili del fuoco di Schlaiten e Lienz, sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia di Matrei e Lienz e il soccorso alpino.