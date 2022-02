Anche Scholz rifiuta il test Covid di Putin: ecco cosa si può fare con il Dna di un leader

Negli incontri per discutere della crisi ucraina, Vladimir Putin ha ostentatamente tenuto a distanza i suoi ospiti, i leader di Francia e Germania, Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Il leader russo ha voluto tenere le discussioni in un tavolo lungo diversi metri, e pure a diversi metri di distanza si trovavano i podi da cui parlavano nella conferenza stampa. A quanto pare il presidente era preoccupato per il fatto che i due non avessero voluto accettare di fare un test Covid russo, ma hanno preteso di farne uno portato dal proprio Paese. La riluttanza ad accettare quello di Mosca sarebbe dovuta alla paura che il Cremlino avrebbe potuto conservare il loro Dna.

Ma cosa ci potrebbe fare la Russia con il materiale genetico di altri leader mondiali? E poi se lo volesse non potrebbe provare a prenderlo in altro modo? Tipo dalla saliva su un bicchiere usato o da qualche capello caduto sullo schienale di una sedia. Se fossero davvero queste le intenzioni un campione preso con un tampone sarebbe molto migliore, e un capello ad esempio potrebbe magari appartenere a qualche altro funzionario, ed essere finito sulla giacca del leader. "I dati sono il nuovo denaro. E i profili del Dna sono i dati più sensibili e personali che si possano immaginare", ha detto alla Süddeutsche Zeitung, Florian Schimikowski, che lavora come storico al German Spy Museum di Berlino. E se qualcuno offrisse dati importanti come il Dna di un presidente, sicuramente molte agenzie di intelligence o addirittura forze politiche nazionali sarebbero interessate. "È estremamente prezioso avere qualcosa di simile in stock, se non altro per il futuro", ha spiegato.

Il giornale tedesco ricorda che da sempre vari servizi segreti sono stati interessati ai dati biometrici. Negli Stati Uniti, si dice che la Cia e l'Fbi abbiano avuto accesso ai database del Dna inviati volontariamente da alcuni volontari, per condurre ricerche genealogiche. Nella Germania dell'Est la Ddr, il servizio di sicurezza statale, avrebbe raccolto addirittura campioni di odori dagli oppositori del regime. Ora la Russia potrebbe raccogliere dati genetici per scopi futuri, ha affermato Shimikovsky. In teoria potrebbero essere esaminati per scoprire se hanno o sono a rischio di avere malattie ereditarie o anche per scoprire l'origine dei loro antenati. Ma si potrebbe addirittura usarli per provare a collegarli a un crimine o a una relazione extraconiugale. Già nella campagna elettorale presidenziale degli Stati Uniti nel 1800, i suoi oppositori politici cercarono di screditare Thomas Jefferson accusandolo di avere avuto una relazione al di fuori del matrimonio e un figlio illegittimo. Per sua fortuna solo 200 anni dopo un'analisi del Dna ha potuto confermare che l'accusa era veritiera.