Scholz e Macron provano a convincere Biden e Putin a evitare un'escalation in Ucraina

Francia e Germania stanno provando a disinnescare il rischio di un'invaasione della Russia in Ucraina. I leader dei due Paesi hanno deciso di dare il via a uno sforzo diplomatico parallelo, con Olaf Scholz in missione a Washington ed Emmanuel Macron a Mosca, per interagire con i due attori principali in campo.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrerà oggi il presidente americano Joe Biden, con cui dovrà difendere la linea di Berlino giudicata troppo “morbida” nei confronti del Cremlino, tanto che alcuni commentatori sono arrivati a definire la Germania un “partner meno affidabile”, anche se il leader socialdemocratico ha ribadito che la risposta del suo Paese ad un’eventuale invasione russa dell’Ucraina sarà “unita e decisiva”.

Un punto caldo della discussione sarà sicuramente il gasdotto Nord stream 2, contestato da sempre da Washington che lo vede come una leva in più nella mani di Mosca per ricattare l’Europa. I due leader discuteranno delle iniziative per mettere a punto un "robusto pacchetto di sanzioni" che imponga alla Russia di Vladimir Putin "costi severi" in caso di invasione dell'Ucraina, ha riferito un alto funzionario dell'Amministrazione Usa, a poche ore dall'incontro alla Casa Bianca. Washington, ha spiegato la fonte, ha da tempo sulla questione una posizione "chiara" e ribadirà all'alleato tedesco che, "se la Russia invaderà l'Ucraina, in un modo o nell'altro il Nord Stream 2 non dovrà procedere".

In contemporanea, sempre oggi, la ministra tedesca degli Esteri tedesca, Annalena Baerbockche, si è recata a Kiev, nel suo secondo viaggio nella capitale ucraina in tre settimane. L'esponente dei Verdi ha in programma incontri con il presidente Volodymyr Zelenskiy e il proprio omologo Dmytro Kuleba, con i quali parlerà anche della questione della fornitura di armi richiesta dal governo ucraino e accolta tiepidamente da Berlino, che per ora ha inviato solamente materiale difensivo. “Come partner dell’Ucraina, dell’Ue e della Nato e come paese del G7, siamo senza se e senza ma per l’integrità territoriale del Paese e dalla parte della gente in Ucraina”, ha assicurato Baerbock prima di partire per Kiev.

Ma la missione più delicata, e quella su cui sono puntate molte aspettative, è quella di Macron, che addirittura incontrerà Putin a Mosca alla ricerca di quello che ha definito “un nuovo equilibrio” che garantisca la sicurezza nel continente europeo e che nelle speranze del presidente potrebbe portare a “una soluzione storica” della situazione ucraina. Il leader della Francia, Paese che ha anche la presidenza semestrale dell'Ue in questo momento, ha affermato che l’Occidente dovrà fare delle concessioni a Mosca, senza sbilanciarsi su quanto sarà accettabile concedere. Ma ha fatto capire che si dovrà affrontare seriamente la questione della sicurezza, definendo “legittime” le preoccupazioni russe circa la minaccia costituita dall’espansione della Nato.

"Discuteremo dei termini per ridurre l'escalation", ha detto Macron a Le Journal du Dimanche prima del suo viaggio in Russia. "Bisogna essere realistici. Non faremo mosse unilaterali, ma è indispensabile evitare un peggioramento della situazione prima di fare movimenti di fiducia reciproca". L'incontro di oggi a Mosca tra Macron e Putin è estremamente importante per il presidente francese, che da tempo spinge per un'Unione europea più indipendente in termini di difesa. Il leader francese dovrà affrontare anche le elezioni ad aprile, quando il suo attuale mandato terminerà, e un buon risultato dei colloqui potrebbe gocare a suo favore anche in questo senso. "Ho sempre avuto un dialogo profondo con il presidente Putin ed è nostra responsabilità raggiungere soluzioni storiche. C'è, credo, un'apertura da parte del presidente Putin per raggiungere questo obiettivo", ha garantito Macron.

Ma a raffreddare gli netusiasmi ci ha pensato Mosca ancora prima della discussione. La Russia si attende "grandi passi in avanti" dal faccia-a-faccia odierno ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui "la situazione è troppo complessa per attendersi grandi passi in avanti nel corso di una riunione". Martedì il presidente francese sarà anche a Kiev per parlare con l’omologo Zelenskiy e ribadire, d’intesa con Germania e Stati Uniti, che l’Occidente difenderà la sovranità dello Stato ex sovietico.