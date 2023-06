Nuovo schiaffo della Svezia a Erdogan, autorizzato il rogo del corano

La polizia svedese ha dato il suo via libera a un raduno all'esterno della più grande moschea di Stoccolma, dove gli organizzatori intendono bruciare una copia del Corano nel primo giorno di una delle feste più importanti del calendario musulmano, l'Eid al-Adha. "La polizia ha autorizzato il raduno" perché "i rischi per la sicurezza" associati al rogo del Corano "non sono tali da vietarlo", hanno scritto nella loro decisione le forze dell'ordine, come riporta la Afp. La manifestazione, a cui secondo la richiesta dovrebbero partecipare solo due persone, si terrà davanti alla Grande Moschea di Stockolm, dove la polizia sta sorvegliando l'area. La questione è delicata non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

Una manifestazione di gennaio, durante la quale è stato bruciato un Corano davanti all'ambasciata turca a Stoccolma, ha suscitato l'ira di Recep Tayyip Erdo?an, che sta bloccando la richiesta di adesione del Paese scandinavo alla Nato. Una serie di proteste in Svezia contro l'Islam e per i diritti dei curdi hanno acuito le tensioni già forti con Ankara, il cui appoggio è necessario a Stoccolma per entrare nell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Anche diversi Paesi arabi, tra cui Arabia Saudita, Giordania e Kuwait, hanno denunciato l'incendio del Corano messo in atto a gennaio da Rasmus Paludan, leader del partito politico danese di estrema destra Linea dura. Nella richiesta di autorizzazione l'organizzatore della manifestazione, Salwan Momika, di 37 anni, ha detto di voler "esprimere la sua opinione sul Corano" e criticare la Sharia. "Ho intenzione di strappare il Corano e bruciarlo", ha scritto.

Due manifestazioni simili, tenutesi il 6 e il 9 febbraio, in cui dovevano essere bruciate copie del libro sacro dell'Islam, erano state bloccate dalla polizia di Stoccolma, che ha citato il rischio di turbare l'ordine pubblico. I manifestanti hanno fatto ricorso contro la decisione e un tribunale amministrativo ha dato loro ragione all'inizio di aprile. A metà giugno, la Corte d'appello amministrativa ha confermato la sentenza del tribunale inferiore, affermando che i rischi per la sicurezza avanzati dalla polizia "non avevano un legame sufficientemente chiaro" con i raduni in questione. È su questa base che la polizia svedese ha preso la sua decisione per la manifestazione di oggi.

Se il Corano verrà bruciato questo, molto probabilmente, questo non farà che complicare le cose per il premier svedese Ulf Kristersson, che spera di ottenere il via libera all'accesso all'Alleanza Atlantica al vertice di Vilnius dell'11 e 12 luglio. "La Svezia diventerà un membro della Nato", ha assicurato Kristersson in un'intervista all'emittente pubblica Svt. "Nessuno può promettere che accadrà specificamente a Vilnius o subito prima di Vilnius, anche se questa è stata la nostra ambizione per tutto il tempo. Ed è un'ambizione che condividiamo con tutti gli altri Paesi della Nato", ha aggiunto. La Turchia accusa la Svezia di dare rifugio a membri di quelli che considera gruppi terroristici, accusa che Stoccolma nega, e ha chiesto la loro estradizione come passo verso la ratifica dell'adesione svedese.

Ma la Svezia ha affermato che la libertà di parola è saldamente sancita dalla sua costituzione e che ha rispettato tutti i requisiti stabiliti in un accordo con la Turchia e la Finlandia stipulato a Madrid un anno fa. I funzionari svedesi e turchi si sono incontrati il 14 giugno per quello che il capo negoziatore svedese ha definito un buon colloquio, e prima del vertice di Vilnius è previsto un altro incontro ad alto livello a Bruxelles, organizzato dal Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Abbiamo anche detto che rispettiamo il fatto che sia la Turchia a prendere le decisioni, ed è positivo che ora ci sia un altro incontro... e forse potremo affrontare gli strani punti interrogativi prima del vertice di Vilnius in questo tipo di conversazione", ha detto Kristersson.