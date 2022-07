Finge di impiccarsi per fare uno scherzo alla fidanzata, ma muore davvero

Stava cercando di fare uno scherzo alla sua fidanzata, fingendo di essersi impiccato, ma il gioco si è trasformato in tragedia quando il cappio si è stretto davvero e l'uomo non è riuscito a divincolarsi morendo soffocato sul serio. Come emerso dalle indagini della polizia, Philip Burns, 36 anni, voleva spaventare la fidanzata Michelle Delahunty-Evans, dopo che i due avevano guardato American Horror Story in Tv. Il fatto è accaduto lo scorso 24 febbraio, ma ora stanno emergendo i dettagli della vicenda.

La donna a raccontato di essersi girata dopo aver cantato davanti alla televisione nella casa della coppia e di aver visto Philip appeso con le spalle alla porta del soggiorno. Immediatamente ha chiamato i soccorsi ma quando questi sono arrivati era ormai troppo tardi. Come racconta il Daily Mail Michelle ha detto all'udienza che i due erano usciti a Carlisle dove avevano bevuto "un bel po'" e si stavano "divertendo", poi erano tornati a casa loro in città e stavano "scherzando, facendo gli stupidi". Un poliziotto ha raccontato di aver trovato la donna in stato di alterazione mentale e sotto shock. Un esame tossicologico del sangue ha rivelato che il signor Burns aveva alti livelli di alcol e tracce di cocaina. Il medico legale, Nicholas Shaw, ha escluso la pista del suicidio e affermato che si trattava piuttosto di uno scherzo finito male.

"Se qualcuno viene trovato impiccato, inizialmente si pensa che si sia suicidato. Philip non ha una storia di salute mentale, né di autolesionismo. Era uscito per una serata e sembrava essersi divertito. In genere le persone non si tolgono la vita quando si trovano nella stessa stanza con qualcun altro nello stesso momento, quindi trovo difficile credere che si sia tolto la vita. Sono più propenso a pensare che, dato che stavano giocando, sospetto che si tratti di qualcosa che ha fatto e che è andato storto".