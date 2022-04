Scappano dalla guerra ma in Ue vengono discriminati, i rom tornano in Ucraina

I rifugiati ucraini sono stati accolti a braccia aperte dai Paesi Ue, che di fronte all’emergenza hanno compiuto ogni sforzo possibile per ospitarli. Ma non tutti: i rom non hanno ricevuto lo stesso trattamento. Anche loro in fuga dalla guerra, dopo l'invasione della Russia ordinata da Vladimir Putin, si sono trovati spesso ad affrontare discriminazioni, ghettizzazione e negazioni dei loro diritti, e per questo in tanti hanno scelto di tornare nel loro Paese devastato dal conflitto per riunirsi con le loro famiglie, nonostante i rischi.

Alcuni rifugiati rom ucraini, così come in passato alcuni studenti nigeriani o indiani, hanno subito pesanti discriminazioni alla frontiera e nei Paesi che li avrebbero dovuti accogliere. La maggior parte di loro sono donne e bambini, poiché agli uomini, rom o no, tra i 18 e i 60 anni, è stato vietato di lasciare il Paese e sono dovuti rimanere nella nazione a causa della legge marziale. Dall'inizio dell'invasione russa, si ritiene che oltre 4,3 milioni di cittadini, di cui almeno 100mila rom, siano fuggiti nei paesi vicini e più lontano.

Béla Racz, attivista rom di 1 Hungary Initiative, ha denunciato che in tanti decisono di lasciare la relativa stabilità che hanno trovato in Europa per tornare indietro, e alla base della scelta ci sarebbe “il modo in cui vengono trattati dall’amministrazione” che li fa sentire come se fossero degli intrusi. Rácz ha detto che i rom sono addirittura stati separati dagli altri ucraini sui treni in partenza e sono stati accolti con "discriminazione morbida" in Ungheria.

Oltre a questo, Rácz ha detto che i rifugiati rom sono spesso ignorati dagli enti di beneficenza e dalle organizzazioni umanitarie, come la Croce Rossa. "Se hanno i loro vestiti tradizionali e sembrano poveri, hanno paura di avvicinarli", ha detto, e sarebbero accusati di voler utilizzare il permesso di soggiorno di breve durata in Ungheria solo per il cibo gratis. Gli viene detto "non sono veri rifugiati", ha denunciato ancora. Anche la Croce Rossa ungherese ha detto però a Euractiv di essere "preoccupata per qualsiasi rapporto di discriminazione contro i rom o qualsiasi altra comunità emarginata". L'organizzazione ha assicurato di aver già assistito molti rifugiati rom e che tutti ricevono supporto, "indipendentemente dal loro status e dall'identificazione, e sempre in base al bisogno". Tuttavia, Rácz ha assicurato che non tutte le persone bisognose hanno accesso agli aiuti nella capitale, per esempio, ai rom e ai senzatetto a volte viene detto: "Questo posto non è per voi. Questo è per i rifugiati che stanno arrivando".

Secondo le stime, tra il 10 e il 20 per cento della popolazione rom ucraina è apolide, il che significa che non hanno documenti di identificazione, il che potrebbe limitare il loro accesso alla protezione nell'Ue, dato che la direttiva, che garantisce il permesso di soggiorno a chi scappa dalla guerra, prevede una procedura di serie B e meno garanzie per chi fugge dal Paese ma non ha il passaporto di Kiev.

Il testo approvato lo scorso 3 marzo dai ministri degli Interni prevede che i residenti in Ucraina con passaporto di altri Paesi debbano essere coperti dalla direttiva sulla protezione temporanea o dalla legislazione nazionale. I cittadini ucraini invece beneficiano automaticamente del permesso di soggiorno garantito dall'Ue. La libertà di scelta lasciata ai governi nazionali si è già tradotta in una disparità di trattamento nei Paesi che non accettano il principio secondo cui chiunque scappa dalla guerra vada accolto a prescindere dal colore del passaporto o della pelle. Per non parlare dei rischi che corrono gli sfollati che sono totalmente privi di documenti di cittadinanza.

"I rom vivono già una vita senza documenti, e sono particolarmente a rischio ed esposti ora perché, come farai a dimostrare tutta la tua esistenza o il tuo background?", ha detto Juliana Wahlgren della Rete europea contro il razzismo (Enar). I rom ucraini, a volte, possono usare i certificati di battesimo come documenti d'identità, tuttavia, ai rom provenienti dalla parte occidentale dell'Ucraina viene spesso negato il sostegno non perché sono apolidi ma perché hanno la cittadinanza ungherese.

La popolazione rom costituisce la più grande minoranza etnica d'Europa e conta tra i 10 e i 12 milioni di cittadini. Secondo un censimento condotto dal Consiglio d'Europa nel 2001, ci sono circa 47mila rom in Ucraina. Tuttavia, secondo le organizzazioni civili e internazionali, il numero è attualmente di circa 400mila. Anche se alcuni sono ben integrati nella società ucraina, molti affrontano alti livelli di povertà e discriminazione, specialmente quelli della regione dei Transcarpazi nell'ovest del Paese.