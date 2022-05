Scappano dalla città in guerra per salvare i loro 19 cani: "Non potevamo avere paura"

Sono scappati dalla loro città in guerra, nonostante il coprifuoco e il fatto di essere circondati dagli invasori russi che avrebbero potuto ucciderli. Una coppia ucraina ha deciso di sfidare la sorte non solo per salvare la loro stessa vita, ma quella dei 19 cani di cui si prendevano cura nel loro rifugio per animali. Scappare sa soli sarebbe stato molto più semplice per Anastasiya Tykha, 20 anni, studentessa di veterinaria all'ultimo anno della sua laurea, e suo marito Arthur Lee, 26, ma l'amore per i loro amici a quattro zampe era più forte.

La fuga dalla città di Irpin, la città 20 chilometri a nord di Kiev, è avvenuta lo scorso 9 marzo, ma oggi un inviato del Guardian ha incontrato la coppia che gli ha raccontato la storia e il percorso verso la salvezza che è arrivata solo dopo sette attraversamenti di ponte, tutti avvenuti sotto il tiro delle truppe di Vladimir Putin. "Avevamo troppo da fare per essere preoccupati o spaventati", ha detto Tykha, che da quattro anni gestisce nel quale oltre ai 19 cani c'erano anche cinque gatti, una tartaruga, un camaleonte, due lucertole Tritone, un axolotl e un criceto. E nessuno di loro è stato lasciato indietro. Per i due non è stata una decisione facile fuggire, ma i russi stavano bombardando la città, e non c'era elettricità né acqua corrente e i cani dovevano bere dall'acquario della struttura.

Come racconta il giornale britannico è stata Snizhana Bugryk, 35 anni, un'amica coinvolta nella ricerca di animali abbandonati e disabili per il rifugio di Tykha e Lee, a convincere la coppia che non avevano altra scelta che andarsene. "Snizhana ha detto che dovevamo andare o saremmo stati uccisi, che questa era la nostra ultima possibilità per noi e per gli animali di sopravvivere", ha detto Tykha. "E aveva ragione", ha aggiunto Lee, raccontando che la loro casa "la nostra casa è stata più tardi presa di mira nel cuore dei pesanti combattimenti".

La via di fuga era di tre chilometri, da percorrere però a piedi e con il rischio di essere intercettati e possibilmente uccisi. Dopo questo tragitto avrebbero trovato i soldati ucraini che stavano aiutando le persone a fuggire dalla zona sotto assedio e a mettersi al riparo. Due dei cani, Strong e Baileys, border collie meticci con la spina dorsale rotta, erano su una sedia a rotelle, mentre Life, una cagnolina di quattro anni con le gambe amputate, si era rifiutata di essere legata e si trascinava sui moncherini. Arrivati esausti al posto di blocco ucraino vicino al ponte, la coppia e i loro animali hanno attirato l'attenzione dei fotografi della stampa, e alcune delle loro foto sono poi diventate virali, anche se non si conosceva la loro vicenda.

Come se non bastasse, una volta portati in salvo gli animali, i due hanno deciso di tornare indietro a cercare alcuni dei cani che erano scappati dopo l'arrivo dei russi, impauriti dai bombardamenti, e insieme a loro hanno finito poi per salvarne anche altri, randagi o di persone che per fuggire a loro volta li avevano abbandonati. Adesso che i russi si stanno concentrando sul Donbass, i due sono finalmente tornati a Irpin dove vivono in una nuova casa in affitto. E con tanti ex residenti che se ne sono andati, la loro collezione di animali è cresciuta fino a 30 cani e 10 gatti.