Scanner cinesi controlleranno gli eurodeputati, proteste a Strasburgo

“Ogni volta che ci spostiamo avanti e indietro da Strasburgo, un'impresa statale cinese scansiona i nostri bagagli”. È questo l’allarme lanciato da Bart Groothuis, membro liberale del Parlamento europeo ed ex responsabile della politica informatica presso il ministero della Difesa olandese su Twitter. Secondo quanto riportato da Politico un nuovo contratto tra l'aeroporto di Strasburgo (frequentato abitualmente dai membri del Parlamento europeo) e la società cinese Nuctech sta facendo riemergere le preoccupazioni in materia di sicurezza.

Secondo le accuse, l'azienda vincitrice dell’appalto sarebbe soggetta al controllo statale cinese, e questo costituirebbe rischi per la cybersicurezza dato che consentirebbe alle autorità di Pechino di accedere alle informazioni commerciali e sui passeggeri. "Lo Stato cinese ha un programma aggressivo di spionaggio e di furto di proprietà intellettuale diretto contro l'Occidente", ha dichiarato Groothuis. "Se volete che i dati delle scansioni aeroportuali siano nelle mani dei cinesi, continuate pure. Ma se volete fermare questa assurdità, fermatela subito".

Groothuis sta scrivendo una lettera insieme a Nathalie Loiseau, europarlamentare liberale francese e presidente della sottocommissione Difesa e sicurezza del Parlamento europeo, ai funzionari locali di Strasburgo. “Dovremmo operare sulla base di un unico elenco di minacce statali che includa almeno Russia, Cina e Iran. Tale elenco funge da punto di partenza autorevole ma flessibile per le politiche o le misure specifiche di tutti i dipartimenti nell'affrontare le minacce statali”, scrive l’eurodeputato olandese in un documento pubblicato su Twitter.

I legami con Pechino

Nuctech è una società con profondi legami con l'élite militare e politica cinese, ed è responsabile dei controlli di sicurezza in alcuni degli aeroporti, dei valichi di frontiera e degli eventi diplomatici più sensibili al mondo. L'azienda, come riporta l'Associated Press nasce dalla Tsinghua University, un'università pubblica di ricerca d'élite di Pechino fondata nel 1911. Nel 2012, Forbes ha definito l'università la "fabbrica del potere" cinese per il gran numero di politici cinesi che annovera tra i suoi ex allievi, tra cui il leader cinese Xi Jinping, l'ex presidente Hu Jintao, l'ex premier Zhu Rongji, l'ex governatore della banca centrale Zhou Xiaochuan e l'ex ministro delle Finanze Lou Jiwei. L’azienda si definisce "un'impresa high-tech cinese responsabile" che si basa sull'"innovazione indipendente". Ma la struttura della società è così complessa che è difficile distinguere le linee di influenza, responsabilità e controllo. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che la società mantiene legami molto stretti con gli interessi accademici e di sicurezza nazionale del Partito comunista cinese.

Il 'no' di Canada e Usa

Nel luglio 2020, un esame di sicurezza del governo canadese ha rilevato che gli scanner di sicurezza a raggi X di Nuctech potevano essere utilizzati per raccogliere e trasmettere informazioni in modo occulto, compromettere dispositivi elettronici portatili o alterare i risultati per consentire il transito di dispositivi "nefasti". Di conseguenza, le autorità canadesi hanno rifiutato l'offerta di Nuctech di fornire apparecchiature di scansione a raggi X a più di 170 missioni diplomatiche canadesi in tutto il mondo, citando una "elevata minaccia" di spionaggio. Stessa decisione presa dagli Stati Uniti, che hanno bandito le apparecchiature di Nuctech già da tempo, prima informalmente, e poi, nel 2020, con la decisione del Dipartimento del Commercio di aggiungere l'aziende nella lista nera del Bureau of Industry and Security.