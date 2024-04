Vaccini e accuse di raccomandazione: tutti contro von der Leyen (tranne Meloni)

Due scandali stanno agitando la corsa di Ursula von der Leyen verso la riconferma alla guida della Commissione europea. La leader tedesca si trova in mezzo al fuoco incrociato dei suoi attuali alleati e della destra sovranista. Da un lato, c'è il cosiddetto Pfizergate: la Procura Ue ha aperto un'indagine su presunti illeciti riguardante l'accordo tra Bruxelles e Pfizer sulla fornitura di vaccini contro il Covid-19. Dall'altro c'è l'incarico da 15mila euro netti al mese assegnato da von der Leyen a un eurodeputato del suo partito, pare scavalcando altri due candidati che avevano più titoli per il ruolo. Sullo sfondo di queste polemiche, ci sono gli equilibri politici all'indomani delle prossime elezioni europee, in particolare l'asse sempre più probabile tra il partito della presidente, il Ppe, e i conservatori dell'Ecr guidati da Giorgia Meloni. I quali, per il momento, e forse non a caso, sono gli unici dell'Aula a non aver puntato il dito contro von der Leyen.

Il Pfizergate

Da un punto di vista giudiziario, il Pfizergate è senza dubbio lo scandalo che potrebbe avere più conseguenze per la leader Ue, sempre che dalle indagini emergano della responsabilità della presidente della Commissione. Il caso non è recente, anzi: già nell'aprile del 2021, il New York Times aveva parlato di uno scambio di messaggi privati da von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla prima che la Commissione europea decidesse di chiudere un accordo dal valore di circa 20 miliardi di euro con la multinazionale Usa e la tedesca BioNTech per l'acquisto dei vaccini anti-Covid. La presidente non ha mai replicato nel merito a queste accuse, e la Commissione ha negato l'accesso ai documenti al New York Times. Non è chiaro se i messaggi esistano o meno, o se siano stati cancellati. Di sicuro, c'è che il contenuto è ancora ignoto. Nel 2023, un lobbista belga, noto per le sue posizioni no vax, ha presentato una denuncia sul caso, e la procura di Liegi ha aperto un'inchiesta. Inchiesta che adesso è passata nelle mani della Procura europea, dato che il sospetto è che sia stato commesso un illecito a danno dei fondi Ue.

A cavalcare lo scandalo sono stati finora soprattutto gli esponenti di Identità e democrazia, il partito sovranista della Lega. L'eurodeputato del Carroccio Alessandro Panza parla di un "intricato scenario di potere e favoritismi dietro l'acquisto dei vaccini Pfizer", che solleva "dubbi cruciali riguardo alla trasparenza e all'integrità delle istituzioni europee". Il suo collega Adinolfi vede in questo caso la prova che von der Leyen non è adatta a guidare ancora la Commissione, e che serve un cambiamento. Parole che vanno dritto al punto più caro alla Lega e a Id: il rifiuto della presidente Ue di dialogare con i sovranisti per creare una potenziale nuova maggioranza di centrodestra a Bruxelles. Un dialogo che invece von der Leyen ha aperto con l'Ecr di Meloni.

Il Piepergate

Proprio quest'apertura alla premier italiana è alla base delle critiche crescenti mosse dagli attuali alleati della leader della Commissione e del Ppe. Critiche che hanno trovato terreno fertile nel cosiddetto Piepergate, lo scandalo che sta animando la bolla di Bruxelles forse più del Pfizergate. Tutto nasce da un'inchiesta del giornalista italiano David Carretta, il quale ha segnalato i malumori intorno alla decisione di von der Leyen di conferire l'incarico di "inviato per le Pmi" della Commissione all'eurodeputato Markus Pieper (membro non solo del Ppe, ma anche dalla Cdu, il partito tedesco da cui proviene la leader Ue). Stando a quanto emerso finora, nella corsa a questo posto (che prevede uno stipendio mensile netto di 15mila euro) c'erano altri due candidati che avrebbero avuto titoli migliori per ottenere l'incarico.

L'indiscrezione stampa sarebbe potuta finire in un trafiletto dei media specializzati in affari Ue, ma ad amplificare il caso ci hanno pensato ben quattro pezzi grossi dell'attuale esecutivo Ue: i commissari Paolo Gentiloni, Thierry Breton e Nicolas Schmit e l'Alto rappresentante Josep Borrell. Il francese Breton è uno dei nomi di punta dei liberali, mentre gli altri tre fanno parte del partito socialista, con il lussemburghese Schmit che è stato candidato alla presidenza della Commissione proprio contro von der Leyen. In una lettera inviata al loro attuale capo, secondo quanto riporta il quotidiano belga Politico, Gentiloni e gli altri sollevano "dubbi sulla trasparenza e l'imparzialità del processo" che ha portato all'assunzione di Pieper e chiedono che la questione venga discussa al Collegio dei commissari della prossima settimana (una sorta di riunione del consiglio dei ministri).