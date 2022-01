Sassoli "lurido maiale": eurodeputato tedesco esulta dopo la sua scomparsa

"Finalmente, quel lurido maiale se n'è andato". Così Nicolaus Fest, eurodeputato tedesco dell'AfD, partito di ultradestra che al Parlamento Ue è tra gli alleati della Lega di Matteo Salvini, ha commentato la morte di David Sassoli, il presidente dell'Eurocamera che si è spento nella notte tra il 10 e l'11 gennaio a causa di malattia. Parole scritte in una chat Whatsapp con colleghi del paryito, ma recuperate dall'emittente Ard e rese pubbliche. Faust non ha smentito l'insulto.

"Finalmente, quel lurido maiale se n'è andato", ha scritto l'eurodeputato, che fa parte del gruppo Identità e democrazia. "Un antidemocratico, una vergogna per qualsiasi idea parlamentare", ha aggiunto Faust. Il parlamentare dell'AfD non ha smentito queste dichiarazioni, ma in un post su Facebook ha provato a giustificarsi alludendo ad alcuni presunti errori commessi da Sassoli durante il suo mandato di presidente dell'Eurocamera, e criticando l'ondata di messaggi d'affetto arrivati all'ex giornalista italiano da tutte le forze politiche, AfD compresa.

Già, perché nel suo messaggio ufficiale, il partito aveva scritto che Sassoli "è morto troppo presto". E quando la notizia delle parole di Fest è diventata pubblica, il leader dell'AfD Jorg Meuthen ha preso seccamente le distanze: "Una tale affermazione su un collega che è appena morto dopo una grave malattia è inquietante, profondamente ripugnante e imperdonabile", ha detto. "A nome del gruppo Identità e Democrazia, condanno fermamente le gravi e inaccettabili affermazione fatte dall’eurodeputato Nicolaus Fest sulla scomparsa di David Sassoli - ha dichiarato Marco Zanni, esponente della Lega e presidente di Identità e democrazia - Si tratta di toni e di affermazioni che non ci appartengono e che violano i principi e lo statuto del nostro gruppo: saranno proposte azioni disciplinari nel prossimo bureau” del gruppo.

“Uno dei tanti motivi per cui David Sassoli era rispettato al di là del suo partito era che non tollerava l'incitamento all'odio al Parlamento europeo. La dichiarazione del signor Fest è spregevole ed è un esempio dell'odio e dell'indecenza a cui David si è sempre opposto con fermezza. Il fatto che il signor Fest si rifiuti di scusarsi per le sue osservazioni indecenti parla da sé", ha detto a Politico Katarina Barley, vicepresidente del Parlamento e membro dei socialdemocratici tedeschi.