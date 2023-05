L'ex presidente francese Sarkozy condannato a 3 anni di carcere

L'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy è stato condannato in appello oggi a Parigi a tre anni di reclusione, uno dei quali da scontare in detenzione, per corruzione e traffico di influenze. Si tratta di una sanzione senza precedenti per un ex inquilino dell'Eliseo: se la condanna sarà confermata in via definitiva, Sarkozy potrebbe essere il primo ex capo dello Stato transalpino a ricevere una sentenza così pesante (l'altro grande big condannato, Jacques Chirac, si è fermato a 1 anno).

Il caso che ha portato alla sentenza di oggi è un filone di un'inchiesta più ampia che vede imputati una serie di personaggi eccellenti, tra cui Sarkozy. Dall'inchiesta sono nati finora due processi, con un terzo che potrebbe cominciare a breve. Sullo sfondo ci sono le intercettazioni tra Sarkozy, presidente della Repubblica tra il 2007 e il 2012, e il suo avvocato, nonché amico di lunga data, Thierry Herzog. Le conversazioni tra i due hanno portato alla luce una serie di presunti reati, dalla corruzione al finanziamento illegale di campagne elettorali. Su Sarkozy pende già un'altra condanna in primo grado a 1 anno di prigione per finanziamento illecito, il cui appello è previsto in autunno.

La condanna di oggi riguarda nello specifico il cosiddetto affare Azibert-Bismuth: l'ex presidente è stato ritenuto colpevole di aver cercato di ottenere da un magistrato della Corte di Cassazione, Gilbert Azibert, informazioni segrete su un altro caso che lo riguardava (il fascicolo per le presunte mazzette incassate dalla miliardaria Liliane Bettencourt, ereditiera del gigante L'Oreal) in cambio di un incarico di prestigio a Monaco. L'accusa si basa su intercettazioni telefoniche tra Sarkozy e l'avvocato Herzog, i quali usavano scambiarsi informazioni attraverso due telefoni prepagati acquistati sotto il nome di "Paul Bismuth". Sia il magistrato Azibert, sia Herzog hanno ricevuto la stessa condanna di Sarkozy.

L'ex capo di Stato ha fatto sapere che ricorrerà in Cassazione contro questa sentenza. Ma le grane giudiziarie per lui, come dicevamo, non sono finite qui. In autunno è atteso il verdetto di appello sul caso del "finanziamento illegale della campagna elettorale" del 2012. In primo grado, Sarkozy è stato ritenuto colpevole di aver ricevuto fondi da parte del gruppo Bygmalion attraverso un sistema di false fatture e falsi accordi. Per legge, i candidati alle presidenziali francesi hanno un tetto di spesa da rispettare nelle loro campagne elettorali: il giro di false fatture sarebbe servito proprio ad aggirare tale limite.

I rivoli dello scandalo intercettazioni sono diversi, ma per alcuni casi Sarkozy è protetto dall'immunità di cui godeva da inquilino dell'Eliseo. Un terzo processo, però, potrebbe scattare a breve, e riguarda l'accusa di aver ricevuto fondi dal regime del leader libico Gheddafi per finanziarsi la campagna elettorale del 2007, quella che lo ha portato all'Eliseo.