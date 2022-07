Rubano la reliquia del 'sangue di Cristo' ma la restituiscono per paura di una maledizione

Un detective dell'arte noto come "Indiana Jones olandese" ha recuperato uno degli oggetti più sacri mai rubati alla Chiesa cattolica. Arthur Brand, noto per le sue capacità di ritrovare opere d'arte rubate, ha ricevuto a casa sua la reliquia del "Prezioso Sangue di Cristo" - un reliquiario che si ritiene contenga il sangue di Gesù - sei settimane dopo che era stata sottratta da un'abbazia nel nord della Francia, quella della Santissima Trinità di Fecamp, consegnata dagli stessi ladri impauriti che potessero essere maledetti.

Il ruolo di Brand nel caso "Sangue Prezioso" è iniziato pochi giorni dopo la rapina, quando ha ricevuto un'email da un mittente anonimo che affermava di essere in possesso del bottino rubato. "Questa persona mi ha contattato per conto di un'altra persona, nella cui casa si trovavano le reliquie rubate", ha raccontato il detective dell'arte. "Ma avere l'ultima reliquia, il sangue di Gesù nella tua casa, rubata, è una maledizione. Quando hanno capito di cosa si trattava, che in realtà non potevano venderlo, hanno capito che dovevano sbarazzarsene", ha spiegato.

L'esperto d'arte ha mostrato ad Afp un'email scritta in olandese in cui la persona gli chiedeva di restituire lui l'oggetto rubato perché era troppo rischioso restituirlo direttamente all'abbazia stessa. Il mittente anonimo ha poi avvertito Arthur Brand che il bottino sarebbe stato consegnato a casa sua, senza specificare una data. Il signor Brand ha detto che la teca d'oro, che contiene due fiale che si ritiene contengano il sangue prelevato da Gesù durante la crocifissione, è stata lasciata anonimamente alla sua porta in una scatola di cartone dopo essere stato contattato dai ladri.

L'investigatore d'arte - che ha già recuperato un dipinto di Picasso, una scultura nota come Cavalli di Hitler e un anello appartenuto a Oscar Wilde - intende ora consegnare la reliquia alla polizia olandese, che la restituirà alla Francia. "Come cattolico, questo è quanto di più vicino alla leggenda di Gesù e del Santo Graal si possa ottenere", ha detto. Descrivendo il momento in cui ha aperto la scatola di cartone e ha trovato il manufatto, ha aggiunto: "È stata un'esperienza autentica e religiosa".

Il furto è avvenuto il 1° giugno, quando un ladro si è presumibilmente nascosto all'interno della chiesa di Fécamp, in Normandia, all'ora di chiusura, in modo da restare dentro dopo l'orario di chiusura.L'uomo ha poi trascorso la notte svuotando l'edificio sacro di oggetti preziosi, tra cui quello che sembra essere un calice per il vino della comunione, una pisside per l'Eucaristia, piatti liturgici e una serie di altri oggetti d'oro.

Ma l'oggetto di gran lunga più prezioso che ha rubato è stato il prezioso sangue di Cristo. Il reliquiario è una scatola di rame alta 30 centimetri contenente due vitelli di piombo che, secondo la leggenda, furono riempiti con il sangue raccolto da Gesù nel Santo Graal mentre moriva sulla croce più di 2mila anni fa. La reliquia - adornata con oro, pietre preziose e rappresentazioni di Cristo sulla croce - sarebbe stata sigillata in un baule e gettata nell'oceano prima di finire nel nord della Francia.