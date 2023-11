Sanchez torna al governo in Spagna, ma è alta tensione per l'amnistia ai catalani

Dopo mesi di trattative, il socialista Pedro Sánchez ha ottenuto un secondo mandato come primo ministro della Spagna. Decisivo è stato un accordo per la concessione dell'amnistia ai separatisti catalani che gli ha dato abbastanza sostegno in Parlamento per governare, ma che ha diviso fortemente la nazione. Con 179 voti, appena più dei 176 necessari per governare, Sánchez, che è primo ministro dal 2018, ha ottenuto la fiducia e questo gli permetterà di portare avanti la sua agenda progressista.

Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) è arrivato secondo nelle elezioni di luglio, dopo i popolari di Alberto Núñez Feijóo, ma nessuna formazione politica ha ottenuto un sostegno sufficiente per governare da sola. Il 51enne Sanchez è riuscito a mettere insieme una fragile coalizione che ha l'appoggio esterno anche dei separatisti di Junts di Carles Puigdemont, che attualmente vive in esilio in Belgio, per sfuggire all'arresto dopo aver organizzato il referendum sulla secessione, e aver dichiarato unilateralmente l'indipendenza della regione nel 2017, quando era presidente della Generalitat. L'amnistia proposta da Sánchez potrebbe scagionare ben 1.400 attivisti e politici coinvolti nel tentativo di separare la Catalogna dalla Spagna, tra cui lo stesso Puigdemont, e ha ridato vita alla questione della secessione, per la gioia dei catalani, ma scatenando la rabbia dei nazionalisti (e le perplessità anche di una parte della stessa sinistra).

Era stato lo stesso Sanchez sei mesi fa a indire elezioni lampo dopo che il suo partito, il Psoe, aveva ottenuto un risultato negativo alle elezioni regionali. I sondaggi suggerivano che sarebbe stato sconfitto, ma i socialisti alla fine sono riusciti a contenere un'impennata del Pp. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è congratulato con Sanchez sulla piattaforma di social media X. "È positivo che possiamo continuare a lavorare fianco a fianco", ha dichiarato Scholz. "Vediamo molte sfide nel mondo da una prospettiva molto simile". La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato di essere impaziente di lavorare per affrontare le importanti sfide dell'Ue.

Ma la nazione è in subbuglio, per la quattordicesima notte consecutiva, circa 4mila manifestanti si sono riuniti davanti alla sede nazionale del Psoe nel centro di Madrid, per protestare contro l'accordo cui catalani. La tensione è cresciuta dopo che alcuni manifestanti hanno scagliato lattine di birra, bottiglie, petardi e razzi contro la polizia e i giornalisti, chiamando gli agenti "cani di Sanchez" e accusando la stampa spagnola di manipolare l'opinione pubblica. Gruppi di uomini con passamontagna hanno esposto bandiere della dittatura franchista o simboli dell'estrema destra e del nazismo. I loro canti spaziavano dagli slogan contro i migranti musulmani all'inno della Falange fascista. La prossima settimana il Parlamento europeo discuterà la proposta di legge sull'amnistia, su richiesta del Partito Popolare.

