Gaffe di Sanchez in missione in Kenya: "Un onore essere in Senegal"

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, è stato ricevuto a Nairobi dal presidente del Kenya William Ruto. Si è trattato della prima volta in assoluto che un premier iberico si è reato ufficialmente nel Paese africano, e la storica visita è stata segnata da una doppia gaffe, che per fortuna è stata accolta con il sorriso dal presidente ospitante. Sanchez si è confuso per ben due volte chiamando il Kenya Senegal, un Paese che dista 6mila chilometri e si trova dall'altra parte del continente.

"Penso che la Spagna sia anche un potenziale alleato, in molti campi e aree, e che possiamo lavorare insieme al Senegal per affrontare le sfide comuni che le nostre società stanno affrontando", ha detto una prima volta Sanchez, parlando in inglese, nella conferenza stampa insieme al suo omologo. Poi più avanti durante il suo discorso, si è rivolto al presidente Ruto a cui ha detto: "Sono molto onorato di essere uno dei leader internazionali che vi hanno fatto visitano in qualità di Presidente del Senegal e non vedo l'ora di lavorare con voi". A questo punto il leader keniano lo ha interrotto correggendolo: "Del Kenya, non del Senegal".

Dopo il richiamo lo spagnolo, mortificato, si è corretto chiudendo gli occhi in segno di contrizione: "Oh, Kenya, sorry, sorry”, scusate, scusate ha detto. Il leader africano ha preso l'incidente con ironia e si è messo a ridere mentre Sánchez continuava a parlare.

